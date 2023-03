Wir hatten schon iPhones im Meer, in einem zugefrorenen Fluss – sogar ein Delfin hatte schon einmal ein iPhone vor dem Ertrinken gerettet. Doch gibt es nur sehr selten, wenn überhaupt, Erlebnisberichte von Nutzern, die ihre Apple Watch beim Schwimmen verlieren, was in der Natur der Dinge liegt. Immerhin schützt das Armband in der Regel vor dem Verlust. Doch dank Jefferson Rocha können wir nun auch die Widerstandsfähigkeit von Apples cleverer Uhr auf den Prüfstand stellen. So verlor er seine Smartwatch während eines Ausflugs mit einem Segelschiff. Glücklicherweise gab es ein Happy End, das Rocha der „Wo ist?“-Funktion und einem ehrlichen Mädchen zu verdanken hat.

Apple Watch meldet Standort, auch unter Wasser

Einem Bericht von G1 zufolge befand sich Rocha auf einer Segeltour vor der Küste von São Paulo, Brasilien. Nachdem er beschlossen hatte, während der Tour schwimmen zu gehen, löste sich im Wasser das Armband seiner Apple Watch:

„Meine Uhr löste sich von meinem Handgelenk und fiel ins Wasser, ich verlor einfach die Hoffnung“, erinnert er sich.

Rocha versuchte zwar seine Apple Watch zurückzubekommen, aber es schien unmöglich. Also kehrte er zum Segelschiff zurück. In einem letzten verzweifelten Versuch startete er die „Wo ist?“- App auf seinem iPhone. Zu seiner Überraschung zeigte sich der genau Ort der Uhr in Apples Ortungs-App.

„Diese Uhr hat GPS, sie ist wasserfest. Aber ich wusste nicht, dass sie so widerstandsfähig ist.“, so Rocha.

Doch eine Rettung der Apple Watch war ihm nicht möglich, dabei konnte er zum Abschied seine Uhr während der Rückfahrt weiter verfolgen.

„Während der ganzen Tour konnte ich den Standort sehen, und sie war mitten im Meer und immer noch an“.

Taucher findet Apple Watch

Schließlich war der Akku leer, und die Apple Watch meldete ihren Standort nicht mehr. Die Hoffnung seine Uhr wiederzusehen, war an einem Tiefpunkt, doch am nächsten Tag erhielt Rocha eine Benachrichtigung, dass das Gerät wieder eingeschaltet worden war. Er aktivierte schnell den „Verloren“-Modus in der „Wo ist?“-App und gab persönliche Informationen ein, die es jemandem ermöglichen würden, ihn zu kontaktieren. Später erhielt er auf Instagram eine Nachricht von einem 16-jährigen Mädchen, das nun die Apple Watch hatte.

Gefunden hatte die verlorengeglaubte Uhr der Vater des Mädchens, Benoni Antonio Filho, der in dem Korallenpark regelmäßig taucht. Dort hatte er die Smartwatch entdeckt. Überrascht war der Taucher übrigens nicht. Offenbar findet er häufig Geräte von Touristen und tut sein Bestes, um sie zurückzugeben.

Filhos Tochter konnte Rocha anschließend die Apple Watch überreichen, bei der es sich nach den gezeigten Bildern wahrscheinlich um eine Apple Watch SE oder Apple Watch Series 3 handelt.

Die Apple Watch ist seit der Series 2 nach der ISO-Norm 22910:2010 für die Verwendung im Wasser zugelassen. Das bedeutet, dass ein Eintauchen in bis zu 50 Meter Wassertiefe die Wasserdichtigkeit des Geräts nicht beeinträchtigen sollte. Es ist jedoch zu beachten, dass Apple keine Wasserschäden abdeckt, auch wenn man offiziell die Apple Watch zum Aufzeichnen von Aktivitäten wie Schwimmen und Tauchen verwenden kann.