Während die WWDC23 langsam näher rückt, nehmen auch die Gerüchte rund um Apples erstes Mixed-Reality-Headset zu. Von internen Präsentationen, skeptischen Mitarbeitern und ersten Komponenten-Fotos ist die Rede. Doch womöglich müssen wir uns länger als vermutet auf Apples Sprung in die AR/VR-Welt gedulden. So berichtet der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple die Massenproduktion seines Mixed-Reality-Headsets erneut verschoben hat.

In einem Tweet erklärte Kuo, dass Apple „nicht sehr optimistisch“ ist, ob das Headset in der Lage sein wird, einen „iPhone-Moment“ zu schaffen. Infolgedessen hat sich das Unternehmen angeblich entschieden, den Zeitplan für die Massenproduktion des Geräts auf Mitte bis Ende des dritten Quartals 2023 zu verschieben. Kuo ist der Meinung, dass die Verzögerung die Unsicherheit erhöht, „ob das neue Gerät auf der WWDC 2023 vorgestellt wird, wie der Markt allgemein erwartet.“

Die Verzögerung wird laut Kuo dazu führen, dass in diesem Jahr nur 200.000 bis 300.000 Einheiten des Headsets hergestellt und ausgeliefert werden, während die ursprünglichen Schätzungen bei über einer halben Million Einheiten lagen.

Because Apple isn’t very optimistic about the AR/MR headset announcement recreating the astounding „iPhone moment,“ the mass production schedule for assembly has been pushed back by another 1-2 months to mid-to-late 3Q23. The delay also adds uncertainty to whether the new device…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2023