„Tetris“ und „Eule Eva“ sind auf Apple TV+ gestartet. Nachdem wir euch am Mittwoch bereits auf „The Big Door Prize“ und somit eine neue Comedy-Serie auf Apples Video-Streaming-Plattform hingewiesen haben, stehen ab sofort zwei weitere Original-Inhalte bereit.

„Tetris“ ist da

Die Weltpremiere auf dem roten Teppich fand Mitte März statt, am heutigen Tag feiert der Apple Original-Film auf Apple TV+ sein Debüt. „Tetris“ erzählt die unglaubliche Geschichte, wie eines der beliebtesten Videospiele der Welt seinen Weg zu begeisterten Spielern auf der ganzen Welt fand.

Henk Rogers (Taron Egerton) entdeckt 1988 TETRIS und riskiert dann alles, indem er in die Sowjetunion reist, wo er sich mit dem Erfinder Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) zusammenschließt, um das Spiel den Massen zugänglich zu machen. Basierend auf einer wahren Begebenheit ist „Tetris“ ein Thriller aus der Zeit des Kalten Krieges auf Steroiden, mit hinterhältigen Schurken, unwahrscheinlichen Helden und einem spannenden Rennen bis zum Ende.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Den offiziellen Trailer haben wir euch hier im Artikel eingebunden, ein Behind-the-Scenes-Video findet ihr hier.

„Eule Eva“ startet auf Apple TV+

Auch für das jüngere Publikum hat Apple TV+ Neuigkeiten zu bieten. Die neue animierte Kinder- und Familienserie basiert auf der Scholastic-Bestseller-Buchreihe „Owl Diaries“ der preisgekrönten Autorin Rebecca Elliott und feiert ihr Debüt am 31. März 2023 auf Apple TV+.

In „Eule Eva“ spielt Eva, eine kreative, freche Eule, die Tür an Tür mit ihrer besten Freundin Lucy in der Waldwelt von Treetopington lebt. Mit großen Ideen und einer noch größeren Persönlichkeit begibt sich Eva auf hochfliegende Abenteuer und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Seit ihrer Erstveröffentlichung wurde „Owl Diaries“ bereits in acht Sprachen übersetzt und ist mittlerweile drei Millionen Mal verkauft worden. Auch hier haben wir den offiziellen Trailer für euch.