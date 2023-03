Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, die Fitness-App JRNY ein Jahr lang kostenlos zu testen. Die App und Fitnessplattform des führenden US-Hometrainings-Spezialisten Nautilus (Bowflex & Schwinn) ist sowohl auf einigen hauseigenen Fitness-Geräten integriert, kann aber auch mit eigenem Equipment genutzt werden. Und auch ganz ohne Gadgets mit Yoga und Pilates.

Fitness-App JRNY kann ein Jahr lang kostenlos genutzt werden

Im Februar dieses Jahres jähr wir das Spinning-Rad Schwinn 800iC getestet und dieses als ideales Indoor-Fahrrad für Apple Fitness+, Swift, JRNY, Peloton und Co. bezeichnet. In diesem Zusammenhang sind wir auch etwas näher auf die JRNY Fitness-App eingegangen. Falls ihr diese ausprobieren möchtet, so haben wir einen heißen Tipp für euch. Noch bis zum 15. Mai könnt ihr euch die kostenfreie Jahresmitgliedschaft testen und 12 Monate lang die App auf Herz und Nieren prüfen.

Was ist JRNY überhaupt?

JRNY ist der virtuelle Personal-Trainer, der quasi „just-in-time“ individuelle Empfehlungen für das aktuelle Training gibt – abhängig vom gegenwärtigen und generellen Trainingszustand der Nutzer. Damit braucht es keine ausgearbeiteten, statischen Trainingspläne mehr: bis zu 500.000 Echtzeitdaten pro 30 Minuten werden während des Trainings und auf Basis vergangener Workouts gesammelt. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Maschinen-Lernen werden diese in Trainings-Inhalte und -Empfehlungen übersetzt.

Kurzes Beispiel

Cardio: Auf dem frei-schwingenden VeloCore-Bike von Bowflex passt JRNY auf Basis eines Eingang-Assessments die individuelle Trainingsintensität an. Dazu zählen der Tritt-Widerstand, aber auch der Neigungs-Widerstand beim stationären Kurvenfahren. Sprich, mit dem Indoor-Cycle-Bike wird ein outdoor-ähnliches, natürliches Fahrgefühl erzeugt, so dass Anstiege oder auch das Kurvenfahren zu Hause auf virtuellen 3D-Touren erlebt werden können. Die Motivation bleibt hoch, da völliges Auspowern vermieden wird und kontinuierliche Trainingsfortschritte erlebbar werden.

So könnt ihr die Fitness-App ein Jahr lang kostenlos nutzen

Für eine begrenzte Zeit erhalten neue JRNY-Kunden bis 15. Mai 2023 eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft, die über die JRNY-App aktiviert werden kann (iOS 14.0 oder höher; Android 7.1 oder höher erforderlich). Ihr müsst die JRNY-App herunterladen, um ein Konto zu erstellen, auch wenn ihr ein Gerät mit einer integrierten Konsole haben.

Befolgt nun die nachstehenden Schritte:

JRNY-App aus dem App Store herunterladen

App öffnen

Erstellt ein Profil und folgt den Registrierungsschritten

Sobald ihr angemeldet seid, solltet ihr aufgefordert werden, euch für eine kostenlose Testversion anzumelden. Falls nicht, geht zu Profil und drückt auf Mitgliedschaft.

Nun habt ihr die Möglichkeit, euch für eine kostenlose Testmitgliedschaft anzumelden

Wählt die jährliche Mitgliedschaft aus

Bestätigt den Kauf

Verwendet euer Konto, um euch anzumelden, entweder auf eurem Smartphone oder Tablet oder auf dem integrierten Bildschirm eures Bowflex-Geräts.

Hinweis: Das Abonnement verlängert sich automatisch zu dem von euch gewählten Tarif, wenn es nicht mindestens 48 Stunden vor Ablauf des Testzeitraums gekündigt wird. Pro Forma und um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr das Abo auch direkt kündigen, so das es sich nicht automatisch verlängert. Eure JRNY-Mitgliedschaft wird mit eurer Apple ID oder eurem Google-Konto verknüpft. Von dort aus könnt ihr eure Mitgliedschaft verwalten und kündigen. Nach der Kündigung könnt ihr die Funktionen der JRNY-Mitgliedschaft noch für den Rest des kostenlosen Testzeitraums oder eures Abrechnungszeitraums nutzen.

