Seit Ende letzten Jahres ist bekannt, dass Apple an einer Dokumentation über Boris Becker arbeitet. Diese trägt den Namen „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ und feiert am 07. April ihre Premiere auf Apple TV+. Vorab gibt es nun den deutschen Trailer.

„Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“: deutsche Trailer ist da

Bei „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ handelt es sich um eine neue zweiteilige Dokumentation des Oscar-Preisträgers Alex Gibney („Taxi to the Dark Side“, „Enron“, „The Armstrong Lie“, „Going Clear“) und des Oscar-prämierten Produzenten John Battsek („One Day in September“, „Searching for Sugar Man“, „The Rescue“, „The Deepest Breath“), die am 7. April 2023 ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird.

Die Dokumentation erkundet jeden Aspekt des Mannes, der zu einer Tennissensation wurde, nachdem er im Alter von nur 17 Jahren die Wimbledon-Meisterschaften gewonnen hatte. Boris Becker gewann 49 Titel, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille. Aber auch sein Privatleben hält die ein oder andere turbulente Geschichte parat.

Nachdem zunächst der englisch-sprachige Trailer veröffentlicht wurde, liegt nun auch das „deutschen“ Pendant vor. Allerdings setzt Apple dabei „nur“ auf einen deutschen Untertitel. Wir blicken in jedem Fall der Premiere in der kommenden Wochen mit Spannung entgegen.