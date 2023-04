Samsungs Marketing-Team hatte in der Vergangenheit bereits einige Geistesblitze, dank denen das Unternehmen nicht immer allzu glaubwürdig wirkte. Oftmals haben wir es erlebt, dass Samsung erst versucht hat, das iPhone zu kritisieren, nur um kurze Zeit später Apple nachzueifern. Der jüngste Werbestreich stellt jedoch eine willkommene Abwechslung dar. So versucht sich das Unternehmen an einer neuen Taktik, um iPhone-Besitzer dazu zu bringen, das Galaxy S23 auszuprobieren. Samsung bietet den potenziellen Kunden jetzt die Möglichkeit, das Galaxy S23 direkt auf dem iPhone zu testen.

Android auf dem iPhone testen

Das neue Demo-Tool „Try Galaxy“ gibt iPhone-Besitzern die Möglichkeit, die Software des Galaxy S23, Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 virtuell auszuprobieren, ohne ihr aktuelles Gerät zu verlassen. Beim Besuch der „Try Galaxy“-Webseite werden iPhone-Besitzer aufgefordert, eine Web-App zu installieren. Letztendlich wird hier (wie gewohnt) die Webseite zum Homescreen hinzugefügt.

Sobald das erledigt ist, gibt die Web-App den Nutzern einen „kleinen Vorgeschmack auf das Samsung Galaxy“, indem sie One UI 5.1 simuliert – Samsungs Skin auf Android 13. Danach gibt es ein kurzes Navigationstutorial, und schon kann man mit der Benutzeroberfläche herumspielen. Alles funktioniert in etwa so wie auf einem Samsung-Gerät, allerdings ist die Verzögerung deutlich größer, was wahrscheinlich daran liegt, dass es nur über eine Web-App läuft.

Natürlich ist die Demo in ihrer Funktion eingeschränkt. Doch zu den „Experimenten“, die man ausprobieren kann, gehören eine Auswahl der vorinstallierten Apps von Samsung und Google, einschließlich Google Messages, die Kamera und den Object Eraser, ein Tool, das Objekte aus einem Foto entfernen kann. Es gibt auch Demos von Samsung Health, Smart Switch (zum Übertragen von Daten von einem anderen Smartphone), Samsungs Kindermodus und mehr.

Wenn man die Webseite auf einem Android-Gerät öffnet, wird keine Demo angeboten. Samsung zielt somit eindeutig auf iPhone-Besitzer ab. Ob das Unternehmen mit der Probefahrt letztendlich iPhone-Nutzer überzeugen kann, bleibt dahingestellt. Dennoch stellt die Aktion eine Abwechslung zu den gewohnten Werbeaktionen dar, wobei es bereits in der Vergangenheit einen ähnlichen Versuch in diese Richtung gab. Dieser war jedoch deutlich eingeschränkter als diese Demo. Apple betreibt übrigens ebenfalls Bemühungen, die Android-Nutzer von den Vorteilen des iPhone zu überzeugen. So zeigt die „Switch to iPhone“-Kampagne, wie einfach man von Android auf iOS umsteigen kann und wie sicher das iPhone im Vergleich ist.