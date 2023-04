Vergangenen Mittwoch lief die neue Comedy-Serie „The Big Door Prize“ exklusiv auf Apple TV+ an. Um euch einen näheren Einblick in die Apple Original-Serie zu ermöglichen, wurde nun der Clip „The Big Door Prize – An Inside Look“ auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „The Big Door Prize – An Inside Look“

Die ersten drei Folgen zu „The Big Door Prize – An Inside Look“ stehen bereits auf Apple TV+ bereit. Bis zum 17. Mai 2023 folgen immer mittwochs neue Episoden. Falls euch der offiziellen Trailer noch nicht ausgereicht hat, in die Serie hineinzublicken, steht ab sofort ein weitere Clip auf YouTube bereit.

In der Videobeschreibung heißt es kurz und knapp

Eine kleine Stadt. Eine mysteriöse Maschine. Viele Leben wurden auf den Kopf gestellt. Stürz dich in The Big Door Prize, eine Serie, die jetzt auf Apple TV+ gestreamt wird.

Die etwas längere Serienbeschreibung liest sich wie folgt