Kurz vor Ostern habt ihr erneut die Möglichkeit, euch Apple Geschenkkarten mit einem Bonus zu sichern. Payback-Kunden, die eine Apple Geschenkkarten bei REWE kaufen, erhalten in der laufenden Wochen 20-fach Payback-Punkte.

Apple Geschenkkarten: 10 Prozent Bonus bei REWE für Payback-Kunden

Die Zeiten von regelmäßigen Rabatt-Aktionen auf iTunes Karten bzw. Apple Geschenkkarten sind längst vorbei. Es gab Zeiten, da gab es nahezu Woche für Woche beim Discounter und CO. immer irgendwo einen Rabatt oder Bonus. Diesen direkten Rabatt hat Apple allerdings unterbunden, so dass sich Händler einen Umweg einfallen lassen müssen. Bei REWE führt dieser Umweg in der laufenden Woche über zusätzliche Payback-Punkte.

Ab dem heutigen Montag (03. April 2023) und noch bis kommenden Sonntag (09. April 2023) erhalten Payback-Kunden bei REWE 20-fach Punkte, wenn sie sich für eine Apple Geschenkkarte im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro entscheiden. Um den Bonus zu erhalten, müsst ihr entweder im Markt einen Papiercoupon mit eurer Paypack-Karte vorliegen oder den eCoupon in der Paypack-App vor dem Kauf aktivieren. Beachtet in jedem Fall die Bedingungen.

Die 20-fachen Payback-Punkte ergeben rein rechnerisch einen Rabatt von 10 Prozent. Mit der Apple Geschenkkarte könnt ihr Apple Produkte, Services, Apps, Spiele etc. bezahlen.