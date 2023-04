Am heutigen Tag hält Apple TV+ gleich drei Neuigkeiten parat. Auf der einen Seite haben die Verantwortlichen in Cupertino angekündigt, dass „Carpool Karaoke: Die Serie“ am 23. Juni 2023 fortgesetzt wird und auf der anderen Seite wurde der offizielle Trailer zu „Jane“ (im Deutschen hört die Kinder- und Familienserie auf den Namen „Janes tierische Abenteuer“) veröffentlicht. Last but not Least, wurde bekannt gegeben, dass „The Crowded Room“ mit Tom Holland am 09. Juni 2023 startet.

Neue Folgen zu „Carpool Karaoke – Die Serie“ starten am 23. Juni 2023

Apple TV+ hat neue Folgen des mit dem Emmy Award ausgezeichneten Hits „Carpool Karaoke: Die Serie“ angekündigt. Diese feiern am Freitag, den 23. Juni 2023, ihre weltweite Premiere. In dieser Staffel teilen sich wieder verschiedene Stars ein Auto, sie singen ihre persönlichen Playlists und brechen zu neuen Abenteuern auf.

Mit von der Partie sind unter anderem

Alanis Morissette und Cara Delevingne

Cedric der Entertainer und Sheryl Lee Ralph

Lea Michele und Darren Criss

Alison Brie und Danny Pudi

Yungblud und Avril Lavigne

„Die Afterparty“-Besetzung

„Girls5eva“-Besetzung

„Geister“ besetzt

„Jane“ startet am 14. April 2023 – offizieller Trailer ist da

Schon seit ein paar Wochen ist bekannt, dass die neue Kinder- und Familienserie „Jane“ am 14. April auf Apple TV+ startet. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir uns langsam aber sicher in der heißen Phase befinden.

Apple TV+ hat heute den Trailer zu „Jane“ enthüllt, einer neuen 10-teiligen missionsgetriebenen Serie für Kinder und Familien, die von der Arbeit der weltberühmten Ethologin und Naturschützerin Dr. Jane Goodall, DBE, Gründerin des Jane Goodall Institute und Friedensbotschafterin der Vereinten Nationen inspiriert wurde.

Ava Louise Murchison („Reacher“) spielt Jane Garcia, eine neunjährige angehende Umweltschützerin, die sich auf die Suche nach der Rettung gefährdeter Tiere macht. Mit ihrer starken Vorstellungskraft nimmt Jane ihre besten Freunde David, gespielt von Mason Blomberg („Shameless“), und Greybeard, den Schimpansen, mit auf epische Abenteuer, um wilde Tiere auf der ganzen Welt zu schützen. Dabei lebt sie nach dem Motto ihres Idols Dr. Jane Goodall: „Nur wenn wir verstehen, kümmern wir uns darum. Nur wenn es uns wichtig ist, helfen wir. Nur wenn wir helfen, können sie gerettet werden.“

„The Crowded Room“ startet am 09. Juni 2023

Apple TV+ hat heute einen ersten Blick auf „The Crowded Room“ geworfen, die fesselnde, limitierte Serie mit Tom Holland in der Hauptrolle und ausführendem Produzenten, die vom Oscar-Preisträger und ausführenden Produzenten Akiva Goldsman („A Beautiful Mind“) erstellt wurde.

Mit einem Ensemble unter der Leitung von Holland, Amanda Seyfried und Emmy Rossum wird „The Crowded Room“ am Freitag, den 9. Juni 2023 sein weltweites Debüt auf Apple TV+ feiern. Zum Start stehen die ersten drei Episoden bereit. Anschließend folgen bis zum 28. Juli 2023 immer freitags neue Episoden.

„The Crowded Room“ folgt Danny Sullivan (Holland), einem Mann, der nach seiner Beteiligung an einer Schießerei in New York City im Jahr 1979 festgenommen wird. Ein fesselnder Thriller, erzählt durch eine Reihe von Interviews mit der neugierigen Vernehmerin Rya Goodwin (Amanda Seyfried). Dannys Lebensgeschichte entfaltet sich und enthüllt Elemente der mysteriösen Vergangenheit, die ihn geprägt hat, und die Drehungen und Wendungen, die ihn zu einer lebensverändernden Offenbarung führen werden.