Tim Cook hat in einem Interview mit dem GQ-Magazin über verschiedene Themen gesprochen. Er betonte seine Begeisterung für die Arbeit bei Apple und die Leidenschaft der Mitarbeiter für die Schaffung von Produkten, die das Leben der Menschen verbessern. Apples CEO sprach auch über neue AR/VR-Technologien – passend zu der vermuteten Vorstellung von Apples Mixed-Reality-Headset.

Liegt Apples Zukunft in der AR-/VR-Technologie?

Bei Cooks Erläuterungen zu AR-/VR-Technologien und zu der Frage, ob Apple an AR/VR-Hardware interessiert ist, gibt Cook natürlich keine klare Aussage zu Apples Plänen, doch er zeigt eindeutig, dass er von den Möglichkeiten begeistert ist.

„Denken Sie an die Technologie selbst mit erweiterter Realität, an nur einen Aspekt eines AR-/VR-Geräts. Die Idee, dass man die physische Welt mit Dingen aus der digitalen Welt kombinieren kann, könnte die Kommunikation und die Beziehung zwischen Menschen massiv verbessern“, erklärt Cook. „Es könnte uns dazu befähigen, Dinge zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen können. Vielleicht könnten wir viel einfacher kollaborieren, wenn wir beim Brainstormen spontan etwas Digitales hervorzaubern können, das wir beide sehen können, um dann damit weiterzuarbeiten und kreativ zu werden. Die Idee ist, dass es eine Umgebung gibt, die vielleicht besser ist als die reale Welt. Mit der virtuellen Welt als Overlay könnten wir die Welt noch mehr optimieren. Wir könnten kreativer sein, wenn es etwas gäbe, das uns bei den Dingen helfen würde, die wir tagtäglich machen, bei denen wir aber nie darüber nachdenken, ob wir sie auch anders machen könnten.“

Im Interview wird Cook gefragt, ob die Tatsache, dass weder Google Glass noch Metas Quest-Headsets bei den Verbrauchern großen Anklang gefunden haben, ihn skeptisch machen würde. Cook antwortete, dass Apple in der Vergangenheit in Bereichen erfolgreich war, in denen die Leute an ihm gezweifelt haben: