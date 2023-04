Glaubt man der Einschätzung des Display-Analysten Ross Young, so wird das iPhone 17 Pro das erste iPhone-Modell sein, bei dem Apple einen Face ID Sensor unter dem Display verbaut. Weiter gibt der Analyst zu verstehen, dass auch die Non-Pro-Modelle ab dem Jahr 2025 über ein ProMotion-Display mit 120Hz verfügen werden.

Ross Young hat seine Einschätzungen zur iPhone-Roadmap aktualisiert. Demnach wird Apple ab dem Jahr 2025 den Face ID Sensor bzw. die Face ID Sensoren unter das Display verlagern. Für die Frontkamera wird Apple allerdings weiterhin auf eine kleine kreisrunde Aussparung setzen. Ab dem Jahr 2027 soll dann auch die Kamera bei den Pro-Modellen unter das Display verlagert werden, so das Apple seinen Nutzern ein echtes „All-Screen-Design“ bieten kann.

With years and models this time: pic.twitter.com/hhSzXOWfwD

— Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023