Kurz vor dem Osterfest hat der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv ein attraktives Angebot geschnürt. So erhaltet vorübergehend 33 Prozent Rabatt auf das Bundle aus Waipu.tv Perfect Plus und Netflix Standard und zahlt 12 Monate lang nur 16,41 Euro mtl. Sollte euch das Angebot nicht überzeugen, so könnt ihr jederzeit monatlich kündigen.

Prozent Rabatt: Netflix + waipu.tv nur 16,41 Euro

Waipu.tv hat eine Osteraktion aufgelegt, bei der ihr 33 Prozent Rabatt auf das Bundle aus Waipu.tv Perfect Plus und Netflix Standard erhaltet.

Blicken wir etwas detaillierter auf das Angebot und die enthaltenen Leistungen. waipu.tv bietet euch einen Zugriff auf 193 TV-Sender, davon 169 in HD. Ihr erhaltet 100 Stunden Aufnahmespeicher, könnt 4 parallele Streams nutzen und mehr. Bei Netflix handelt es sich um den Netflix Standard-Tarif, bei dem ihr 2 Streams parallel nutzen und Inhalte in Full HD Qualität angucken könnt.

Für Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard zahlt ihr in den ersten 12 Monaten nur 16,41 Euro anstatt 24,49 Euro. Dies entsprich einem Rabatt in Höhe von 33 Prozent. Neben waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard (2 Streams, Full HD) könnt ihr euch auch für waipu.tv Perfect Plus zum Preis von 8,70 Euro anstatt 12.99 Euro sowie waipu.tv Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick für 10,71 Euro anstatt 15,99 Euro entscheiden.

waipu.tv Perfect Plus und waipu.tv Perfect Plus mit Netflix sind monatlich kündbar, so dass ihr bei Nichtgefallen jederzeit das Abo beenden könnt. Bei waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick beträgt die Mindestlaufzeit 12 Monate.

Kurzum: In unseren Augen sind die 12 Monate mit 33 Prozent Rabatt bei waipu.tv ziemlich spannend. Insbesondere die Kombination mit Netflix-Standard kann sich preislich sehen lassen.

-> Hier geht es zu den 33 Prozent Rabatt auf waipu.tv