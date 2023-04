General Motors hat die Entscheidung getroffen, seine Unterstützung für die CarPlay-Plattform von Apple einzustellen, zumindest was die E-Autos des Automobilkonzerns angeht, gleiches gilt für Android Auto. Seine Verbrenner werden anscheinend weiterhin Apple CarPlay unterstützen.

General Motors will eigenes Infotainment-System

Statt CarPlay zu unterstützen, arbeitet General Motors mit Google zusammen, um eigene integrierte Infotainment-Systeme für zukünftige Elektroautos zu entwickeln. Dies geschieht, nachdem General Motors erst vor ein paar Jahren voll auf CarPlay gesetzt hat. Wie Reuters berichtet, wird die Entscheidung von General Motors, CarPlay nicht mehr anzubieten, mit dem Chevrolet Blazer 2024 beginnen.

Dem Bericht zufolge arbeitet General Motors bereits seit 2019 mit Google zusammen, um die Software zu entwickeln, die in zukünftigen Elektroautos zum Einsatz kommen wird. Zum Start wird die Software acht Jahre lang ohne zusätzliche Kosten Zugang zu Google Maps und Google Assistant bieten. Künftige Versionen der Software sollen spezielle Apps wie Spotify und Audible beinhalten.

„Wir haben eine Menge neuer Fahrerassistenzfunktionen, die enger mit der Navigation verbunden sind“, sagte General Motors Mike Himche, Executive Director of Digital Cockpit Experience, in einem Interview. „Wir wollen diese Funktionen nicht so gestalten, dass sie vom Besitz eines Smartphones abhängig sind.

„Wir glauben, dass es für uns Möglichkeiten für Abonnementeinnahmen gibt“, fügte Edward Kummer, Chief Digital Officer von General Motors, hinzu. Das Unternehmen strebt bis 2030 jährliche Einnahmen von 20 bis 25 Milliarden US-Dollar aus Abonnements an.

Interessant ist, dass General Motors offenbar weiterhin CarPlay in seinen benzinbetriebenen Autos anbieten wird. Bestandskunden mit Elektroautos des Herstellers werden die Apple-Funktion wie gewohnt weiter nutzen können. General Motors ist Eigentümer von Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC in den USA.

Die nächste Generation von CarPlay

Auf der Worldwide Developers Conference 2022 gab Apple eine Vorschau auf die nächste Generation von CarPlay. CarPlay soll in Zukunft stärker in die Hardware eines Fahrzeugs integriert werden. Durch die verbesserte Integration werden Nutzer zum Beispiel das Radio oder die Klimaanlage direkt über CarPlay steuern können. Mit der Verarbeitung von Fahrzeugdaten bringt CarPlay Geschwindigkeit, Tankfüllung, Temperatur und mehr nahtlos auf die Instrumentenanzeige. Zu den Neuerungen gehört auch die Unterstützung für größere und zusätzliche Bildschirme.

Apple gab an, dass die ersten Fahrzeuge, die das neue CarPlay-Erlebnis unterstützen, Ende 2023 angekündigt werden. Zu den engagierten Autoherstellern zählen: Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo, Porsche und andere.