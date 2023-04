Vor wenigen Tagen hat Apple die diesjährige WWDC angekündigt. Diese findet vom 05. bis 09. Juni 2023 statt und wird am 05. Juni mit einer Keynote eröffnet. Im Rahmen des Special Events wird Apple erstmals einen Ausblick auf iOS 17, iPadOS 17 und Co. geben. Wie in jedem Jahr stellt sich dann die Frage, welche Geräte unterstützt werden bzw. für welche Geräte der Support endet. Nun erhalten wir einen ersten Einblick, welche Geräte es in diesem Jahr treffen könnte.

iOS 17 & iPadOS 17: Diese Geräte sollen nicht mehr unterstützt werden

Macrumors hat von einem Insider, der bereits in der Vergangenheit seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, den Hinweis bekommen, welche Geräte von iOS 17 und PadOS 17 nicht mehr unterstütz werden. Dabei soll es sich um das iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 9,7 Zoll iPad Pro (1. Generation), 12,9 Zoll iPad Pro (1. Generation) sowie das iPad 5 handeln.

Sollte dieses Gerücht zutreffen, dann wären iOS 17 und iPadOS 17 mit den meisten Geräten, die mit dem A11 Bionic-Chip oder älter betrieben werden, inkompatibel. Die einzigen Ausnahmen wären die iPad-Modelle der sechsten und siebten Generation mit dem A10 Fusion-Chip und das 10,5 Zoll- und 12,9 Zoll-iPad Pro der zweiten Generation mit dem A10X Fusion-Chip. Auch wenn die genannten Geräte nicht mehr mit iOS 17 und iPadOS 17 kompatibel sein sollten, wird Apple noch iOS 16.X Updates zur Verfügung stellen, um Sicherheitslücken zu schließen.

Im vergangenen Jahr trennte sich Apple bei iOS 16 und iPadOS 16 ebenfalls von ein paar Modellen, unter anderem das iPhone 6S (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone SE (1. Generation), iPod touch, iPad Air (2. Generation) und iPad mini (4. Generation).