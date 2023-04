Apple bereitet das Update auf iOS 16.4.1 vor. Ein exakter Termin für die Veröffentlichung geistert in der Gerüchteküche noch nicht umher. Allerdings gilt es wahrscheinlich, dass iOS 16.4.1 in dieser oder in der kommenden Woche freigegeben wird. Neue Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwarten. Vielmehr wird sich Apple um Fehlerbehebungen kümmern.

iOS 16.4.1 soll in Kürze erscheinen

Ende März veröffentlichte Apple die finale Version von iOS 16.4. Noch bevor in den kommenden Woche iOS 16.5 freigegeben wird, wird Apple noch ein Bugfix-Update auf den eigenen Servern bereitstellen. Macrumors konnte von einem Insider, der bereits in der Vergangenheit zutreffende Informationen lieferte, in Erfahrung bringen, dass Apple die Freigabe von iOS 16.4.1 vorbereitet.

Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen auch schon eins, zwei Bugs auf dem iPhone erlebt. So zeigt die Wetter-App unter Umständen keine Daten mehr an (von diesem Problem sind wir auch betroffen) und zudem werden Anwender aufgefordert ihre WiFi-Passwörter erneut einzugeben (dieses Problem liegt bei uns nicht vor). Apple selbst hat bislang nur die Ungereimtheiten mit der Wetter-App und WeatherKit bestätigt.