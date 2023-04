Getreu dem Motto „Ladekabel können nicht lang genug sein“ hat der Zubehör-Anbieter Anker ein MFI-zertifiziertes Schnellladekabel auf den Markt gebracht, das nicht nur in einer Länge von 90 cm und 180 cm erhältlich ist, sondern auch in weitreichenden 360 cm. Preislich liegt das Ladezubehör zwischen 14 Euro (90 cm) und 19 Euro (360 cm).

Anker USB-C auf Lightning Kabel

Das iPhone ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Lebens geworden, das uns in vielerlei Hinsicht unterstützt. Es hilft uns bei der Kommunikation mit Freunden und Familie, bei der Arbeit, der Unterhaltung und der Organisation unseres Alltags. Da wir es ständig nutzen, ist es nicht ungewöhnlich, dass das Gerät schnell entladen wird und es regelmäßig aufgeladen werden muss.

Damit der Akku des iPhone möglichst schnell und komfortabel eine Frischzellenkur erhält, bietet Anker jetzt in seinem Sortiment das Schnellladekabel „Typ 310“ in einer Länge von 360 cm an. Damit sollten alle Nutzer nicht mehr unmittelbar in der Nähe einer Steckdose bleiben müssen, wenn sie das iPhone beim Ladevorgang weiter nutzen wollen. Zuvor hatte der Zubehör-Anbieter nur Ladekabel in einer Länge von maximal 300 cm im Sortiment. Alternativ bietet Anker das neue USB-C auf Lightning Kabel auch in den Längen 90 cm und 180 cm an. Das Kabel selbst ist laut Anker robust und langlebig.

Das neue Zubehör ist nicht nur länger als das Standardkabel, sondern bietet ebenfalls eine schnelle und zuverlässige Lademöglichkeit per Power-Delivery-Standard (PD) für das iPhone. Mit einem 20 Watt USB-C Netzteil könnt ihr mit dem Schnellladekabel ein iPhone innerhalb von rund einer halben Stunde auf etwa 50 Prozent aufladen.

