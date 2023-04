Apple konzentriert sich schon seit längerem auf den indischen Markt, einen eigenen Store betreibt das Unternehmen in dem Land bis dato jedoch nicht. Dieser Umstand wird sich allerdings in Kürze ändern. Im laufenden Monat April soll „Apple BKC“ eröffnen. Vorab hat Apple nun die Fasse enthüllt.

Apple enthüllt die Fassade seines ersten Stores in Indien

Seit September 2020 betreibt Apple einen Online Store in Indien, in Kürze wird der Hersteller seine Präsenz in Indien mit dem ersten eigenen Retail Store erweitern. Dieser Schritt ist schon seit längerer Zeit geplant, konnte jedoch aus verschiedenen Gründen (unter anderem staatliche Vorgaben) zunächst nicht umgesetzt werden.

Seit vergangenem Monat ist bekannt, dass Apples erster Store in Indien im Laufe des Aprils eröffnen wird. Dieser soll ein „Wahrzeichen des Einzelhandels“ sein, wie die Stores in New York, Singapur und anderen Ländern. Die Räumlichkeiten des neuen Standorts sollen rund 2000 qm umfassen. Kurze Zeit später möchte Apple bereits seinen zweiten indischen Store in Delhi eröffnen. Dieser soll deutlich kleiner ausfallen und sich im Select Citywalk Einkaufszentrum in Saket befinden.

Check out the first look of Apple Store in Mumbai’s Bandra Kurla Complex (BKC). pic.twitter.com/a0chzORR4j — NDTV (@ndtv) April 5, 2023

Das finale Store-Design haben wir bis dato noch nicht zu Gesicht bekommen, allerdings hat Apple nun die Fassade enthüllt, so dass wir einen ersten Blick auf den Store erhalten. Das Enthüllen der Fassade erfolgt für gewöhnlich wenige Wochen vor der tatsächlichen Store Eröffnung. Somit dürfte eine Eröffnung im April weiterhin anvisiert sein.

Wallpaper als Download

Auf der Webseite zu „Apple BKC“ hat Apple Wallpaper für iPhone, iPad und Mac als Download hinterlegt. So können sich Kunden schon einmal auf die bevorstehende Eröffnung einstimmen.