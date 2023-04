Das Bundeskartellamt hat die Tür für Maßnahmen zur Einschränkung von Apple geöffnet, nachdem die Behörde entschieden hat, dass der US-Tech-Gigant aufgrund seiner Marktdominanz für solche Maßnahmen in Betracht kommt.

Apple unter Beobachtung

Wie wir bereits berichtet haben, hat das Bundeskartellamt ein Auge auf Apple geworfen. In einem Verfahren sollte geklärt werden, ob das Unternehmen eine „marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb“ hat und ob Apple durch sein Ökosystem den Wettbewerb erschwert.

Nun teilte das Bundeskartellamt mit, dass das Unternehmen aus Cupertino nach § 19a des deutschen Wettbewerbsgesetzes (GWB) eine „wirtschaftliche Machtposition“ auf verschiedenen Märkten innehat, die „Verhaltensspielräume eröffnet, mit denen es diese Position ohne hinreichende wettbewerbliche Kontrolle weiter konsolidieren, ausweiten oder auf sonstige Weise zum eigenen Vorteil nutzen kann.“

Auf der Grundlage der Entscheidung der Regulierungsbehörde kann diese nun gezielt gegen wettbewerbsgefährdende Praktiken vorgehen und diese wirksam unterbinden. Apple erklärte, dass man weiterhin mit dem Kartellamt zusammenarbeiten werde, um dessen Bedenken zu verstehen. Dennoch beabsichtigt das Unternehmen, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

„Die Bezeichnung (des Kartellamts) stellt den harten Wettbewerb, dem Apple in Deutschland ausgesetzt ist, falsch dar und schmälert den Wert eines Geschäftsmodells, das den Datenschutz und die Sicherheit der Nutzer in den Mittelpunkt stellt“, sagte ein Apple-Sprecher in einer per E-Mail an Reuters gesendeten Erklärung.

Das Bundeskartellamt hat bereits die Google-Muttergesellschaft Alphabet und den Facebook-Eigentümer Meta zu Unternehmen erklärt, die für den Wettbewerb auf den Märkten von größter Bedeutung sind und damit für eine weiterführenden Beobachtung infrage kommen. Zu Microsoft wurde ebenfalls eine Prüfung eingeleitet.

Apples Tracking-Regelungen für Dritt-Apps

Das Bundeskartellamt merkt bei der Gelegenheit an, dass auch Apples Tracking-Regeln untersucht werden. Das App Tracking Transparency Framework wurde von Apple im April 2021 eingeführt. Darin wird das Tracking von Nutzern durch Dritt-Apps, in dem von Apple definierten Sinn, an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wie Apple erklärte, sollen die Anti-Tracking-Maßnahmen es den Nutzern ermöglichen, selber zu entscheiden, ob sie von Apps „verfolgt“ werden können.

Tracking ermöglicht es zum Beispiel Werbetreibenden oder App-Publishern, über Webseiten und Apps hinweg personalisierte Werbung auszuspielen oder Nutzerdaten für andere Zwecke zu erheben und zu nutzen. Diese Möglichkeiten können insbesondere für Anbieter von Dritt-Apps eine hohe Relevanz haben, wenn sie auf Geschäftsmodelle setzen, bei denen Apps kostenlos, aber dafür werbefinanziert verfügbar gemacht werden. Die Behörde erklärte, dass die Regeln Apples eigene Produkte begünstigen und andere Unternehmen negativ beeinflussen könnten.