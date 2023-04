In zwei Monaten gibt Apple einen ersten Ausblick auf iOS 17. Apple hat die WWDC 2023 angekündigt und wird bei seiner eröffnenden Keynote am 05. Juni über die Zukunft von iOS und Co. sprechen. Dann wird der Hersteller aus Cupertino vermutlich auch verraten, welche Geräte mit iOS 17 kompatibel sein werden. Im Vorfeld gibt es nun gegensätzliche Gerüchte.

iOS 17: Welche iPhone-Modelle sind kompatibel?

Am gestrigen Tag tauchte das Gerücht auf, dass iOS 17 und iPadOS 17 das iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 9,7 Zoll iPad Pro (1. Generation), 12,9 Zoll iPad Pro (1. Generation) sowie das iPad 5 nicht mehr unterstützen werden.

Als direkte Antwort auf dieses Gerücht meldet sich nun ein weiterer Leaker im Macrumors Forum zu Wort und berichtet genau das Gegenteil. Glaubt man dieser Einschätzung, so wird iOS 17 die selben Geräte unterstützen wie iOS 16. Der zuletzt genannte Leaker könnte beispielsweise im Vorfeld der iPhone 14 Pro Präsentation im vergangenen Jahr die sogenannte Dynamic Island „vorhersagen“.

Schlussendlich sind wir genau so schlau wie vorher. Auf der einen Seite wurde es uns nicht wundern, wenn Apple alte Zöpfe abschneidet und den Support für ältere iPhone-Modelle einstellt. Genau so gut halten wir es allerdings auch für denkbar, dass iOS 17 die selben Modelle unterstützt wie iOS 16. Denkbar ist auch, dass iOS 17 zwar auf „allen“ iPhone-Modellen läuft, bestimmte Funktionen jedoch den neueren Modellen vorbehalten sind. Vermutlich müssen wir bis Anfang Juni warten, um eine Antwort auf die Frage zu erhalten.