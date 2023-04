Modern, robust und mit einem luxuriösen Old-School-Touch. Das ist der Pendlerrucksack von Harber London. Nachdem wir zuletzt einen Blick auf das hochwertige Macbook-Case sowie das „Tech Dopp Kit“ als Zubehörtasche geworfen haben, möchten wir euch nun auf den Pendlerrucksack des Londoner Unternehmens aufmerksam machen.

Harber London: hochwertiger Pendlerrucksack für Macbook, iPad und Zubehör

Falls ihr dieser Tage auf der Suche nach einer Transportmöglichkeit für euer MacBook, iPad und Zubehör seid und Wert auf hochwertige Materialen und eine überzeugende Verarbeitung legt, dann zieht den Pendlerrucksack von Harber London näher in Betracht. Wir haben uns den Rücksack näher angeguckt und möchten euch unseren ersten Eindruck vermitteln.

Zunächst einmal ist der Pendlerrucksack in den drei Farben Olive, Black und Mocha erhältlich. Hier zählt einzig und allein der persönliche Geschmack. Bei den Maßen setzt der Hersteller auf 43cm x 28cm x 14cm (H x B x T). Dabei verfügt der Rücksatz über ein Volumen von 16,85L. Mit anderen Worten: Da passt schon deutlich mehr rein, als ein reines MacBook oder das iPad. Der Hersteller spricht davon, dass der Rucksack für die meisten 16 Zoll Laptops passt. Natürlich könnt ihr auch kleinere Notebooks in dem Rucksack transportieren. Wir nutzen ihn beispielsweise für ein 13 Zoll MacBook Air. Dieses passt inkl. Case in das dafür vorgesehene gepolstertes Laptopfach.

Auch das Tablet-Fach ist gepolstert. Dieses nimmt Tablets mit einer Größe von bis zu 13 Zoll auf. Unser 12,9 Zoll iPad Pro hat keine Probleme, seinen Platz einzunehmen. Eine Stylus-Halterung findet ihr ebenfalls vor. Im Hauptfach findet ihr links und rechts noch zwei offene Fächer sowie ein mit einem Reißverschluss gesichertes Fach. Eine Schlüsselverriegelung ist ebenfalls vorhanden. Das Hauptfach ist mittels Reißverschluss gesichert und verfügt zudem über eine sichere magnetische Lederabdeckung.

Der Harber London Pendlerrucksack besteht aus hochwertigem Vollnarbenleder und Stoff aus 100 Prozent recycelten Plastikflaschen. Laut Hersteller setzt das Unternehmen bei den Pendlerrucksack auf maßgeschneiderte Aluminiumschnallen in Luftfahrtqualität. Ganz ehrlich? Klingt ehrlicherweise ein wenig hochgestochen. Auf der anderen Seite konnten wir in den ersten Wochen überhaupt keine Qualitätsmängel bei den Reißverschlüssen, Aluschnallen und generell bei den verwendeten Materialien feststellen. Der Rucksack wurde von erfahrenen Handwerkern in Spanien handgefertigt.

Fazit

Für unseren Geschmack hinterlässt der Harber London Pendlerrucksack einen guten und hochwertigen Eindruck. An den Materialien, der Verarbeitung etc. gibt es nichts zu meckern. Das Material ist strapazierfähig und weich zugleich und ideal für den Außenbereich geeignet. Zudem setzt der Hersteller auf 100 Prozent recycelte Plastikflaschen.

Das Innere bietet der Rucksack ausreichend Platz für euer Notebook und Tablet. Darüberhinaus könnt ihr aber auch noch Zubehör oder was auch immer verstauen. Bei der Optik setzt der Rücksack auf ein auffälliges, robustes Design mit einem luxuriösen Old-School-Touch.

Für wen bietet sich der Rucksack an? Natürlich könnt ihr diesen nicht nur zur Arbeit nutzen und mit Notebook und Tablet füllen, auch für die nächste Fahrradtour, fürs Fitnessstudio, für das nächste Zeltabenteuer, für eine Wanderung, für den nächsten Städtetrip oder was auch immer ist der Pendlerrucksack geeignet. Egal, zu welchem Anlass ihr den Rucksack verwendet, die gepolsterte Schultergurte sind so bequem und komfortabel, dass man den Rücksack auch längere Zeit tragen kann. Natürlich muss man auch so ehrlich sein, zu sagen, dass man die Schultergurte je nach Befüllung und Gewicht früher oder später spürt. Dies ist allerdings bei allen Rücksäcken der Fall.

Preis & Verfügbarkeit

Der Harber London Pendlerrucksack steht in den Farben Olive, Black, und Mocha zum Preis von 219,95 Euro zur Verfügung. Der Artikel ist auf Lager und kann sofort verschickt werden. Der Versand ist kostenfrei.