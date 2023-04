iOS 17 wird größere Änderungen rund um das Kontrollzentrum im Gepäck haben, so geht es aus einem aktuellen Gerücht hervor. Die Info stammt von dem selben Leaker, der bereits im vergangenen Jahr die Dynamic Island beim iPhone 14 Pro „angekündigt“ hatte.

iOS 17: Apple plant größerer Änderungen am Kontrollzentrum

In einer Mail an Macrumors gibt ein anonymer Leaker, der bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, zu verstehen, dass sich Apple bei der Entwicklung von iOS 17 unter anderem auf Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen konzentrieren wird. Gleichzeitig heißt es, dass Apple Hand am Kontrollzentrum anlegen wird.

Vor wenigen Tagen hatte Apple die WWDC 2023 angekündigt. Diese findet vom 05. Juni bis 09. Juni statt und wird am 05. Juni mit einer Keynote eröffnet. Im Rahmen des Special Events wird Apple einen ersten Ausblick auf iOS 17 und Co. geben. Welche konkreten Änderungen Apple am Kontrollzentrum vornehmen wird, ist nicht überliefert. Das Control Center wurde mit iOS 7 vor rund zehn Jahren eingeführt. Seit iOS 11 (erschien ihm Jahr 2017) wurde dieses nur minimal angepasst. Das Kontrollzentrum bietet euch einen schnellen und bequemen Zugriff auf Steuerelemente für Wi-Fi, Bluetooth, Displayhelligkeit und Lautstärke, und viele andere Systemfunktionen.

Zuletzt hieß es, dass iOS 17 die am häufigsten nachgefragten Funktionen erhalten wird.