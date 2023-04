In den vergangenen Wochen haben wir euch regelmäßig über den Rollout von FRITZ!OS 7.50 informiert. Erst kürzlich stellte AVM FRITZ!OS 7.50 für die FRITZ!Box 6660 Cable als Download bereit. Parallel dazu könnt ihr schon jetzt kommende Funktionen ausprobieren. Im aktuellen FRITZ! Labor stehen bereits zwei weitere neue Funktionen bereit: der einfache FRITZ!Box-Wechsel und der neue Energiesparmodus.

AVM verteilt neue FRITZ! Labor

Wie heißt es so schön? Nach dem Update ist vor dem Update. Während der Rollout des großen Updates FRITZ!OS 7.50 weiterläuft, können Anwender im aktuellen FRITZ! Labor bereits zwei weitere neue Funktionen für mehr Komfort und Kosteneffizienz ausprobieren.

Vereinfachter FRITZ!Box-Wechsel

Ob beim Wechsel des Internetanschlusses, z. B. von DSL zu Glasfaser, oder bei einem Upgrade der bestehenden FRITZ!Box im Heimnetz – ihr könnt die Einstellung eures bisherigen Modells nun noch schneller und umfassender in die neue FRITZ!Box übernehmen. Der neue Assistent unterstützt euch schrittweise und übersichtlich beim Umzug auf die neue FRITZ!Box. Dabei werden alle FRITZ!-Produkte im WLAN-Mesh automatisch mit der neuen FRITZ!Box verbunden und alle wichtigen Einstellungen für Internetdienste, WLAN, Telefonie, MyFRITZ! und Smart Home übernommen. Auch Schnurlostelefone, smarte Heizkörperregler und FRITZ!App werden nun erstmals automatisch mit der neuen FRITZ!Box verbunden. Insbesondere Haushalte, in denen mehrere FRITZ!-Produkte eingesetzt werden, profitieren mit diesem Feature von einem schnelleren und einfacheren Umzug.

Neuer Energiesparmodus

Wer den Stromverbrauch seiner FRITZ!Box verringern möchte, kann nun komfortabel den Energiesparmodus wählen. Dieser Modus fasst die bislang in der Bedienoberfläche getrennt voneinander einstellbaren Energiesparoptionen für WLAN, LAN und USB zusammen. Unter System/Energiemonitor könnt ihr zwischen dem Energiesparmodus und dem ausgewogenen Modus wählen, in dem die FRITZ!Box ausgeliefert wird. Im Energiesparmodus ist die Funktion der FRITZ!Box vollständig gegeben, wobei zugunsten der Stromersparnis die Übertragungsgeschwindigkeit verringert sein kann. Außerdem wurde die bekannte WLAN-Zeitschaltung nun auch zusätzlich an dieser Stelle der FRITZ!Box-Oberfläche angeordnet.

Die neue FRITZ! Labor steht ab sofort für insgesamt 11 FRITZ!Boxen zur Verfügung. Konkret handelt es sich um die FRITZ!Box 7590 AX, 7590, 7490, 7530 AX, 7530, 7520, 7510, 4060, 6690 Cable, 6591 Cable und 6660 Cable.

Welche Neuerungen euch im Detail erwarten, erfahrt ihr hier.