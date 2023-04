„Doctor Who: An Unlikely Heist“ ist auf Apple Arcade gestartet. Nachdem wir bereits heute Vormittag auf die Neuheiten von Apple TV+ geblickt haben (ab sofort steht die Boris Becker Doku bereit), richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf Apples Spiele Abo-Dienst.

Apple Arcade: „Doctor Who: An Unlikely Heist“ ist da

Gamer können sich darauf freuen, dass der kultige Doktor in Apple Arcade Einzug hält. Im Vorfeld des 60-jährigen Jubiläums der weltweit bekannten Fernsehserie vereint „Doctor Who: Ein Ungewöhnlicher Coup“ eine aufregende neue Geschichte und knifflige Rätsel zu einem epischen Abenteuer durch Raum und Zeit.

In der Spielebeschreibung heißt es unter anderem

Werde zum 13. Doctor und löse Rätsel, suche nach verborgenen Gegenständen, finde Geheimräume und schließe aufregende Missionen ab. Auch der kleinste Hinweis kann dem Doctor helfen, dieses neue Mysterium zu lösen!

Doctor Who: Ein ungewöhnlicher Coup“ beinhaltet eine Vielzahl an mysteriösen Missionen sowie Wimmelbildszenen. Das Spiel enthält wunderschöne Grafiken, so dass ihr perfekt in die fesselnde Doctor Who-Geschichte eintauchen könnt. Bewältigt aufregende Minispiele und Events, spielt online und offline und schaltet neue Gebiete frei. Hier findet ihr „Doctor Who: An Unlikely Heist“ auf Apple Arcade.