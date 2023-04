Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Nachdem vorgestern „Schmigadoon!“ – Staffel 2“ auf Apples Video-Streaming-Dienst gestartet ist, steht ab sofort die neuen Boris Becker Dokumentation „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ zur Ansicht bereit.

Apple TV+: Boris Becker Dokumentation ist gestartet

Boris Becker feiert sein Comeback, zumindest auf der Mattscheibe. Wer kennt ihn nicht? Unseren „Bobbele“. Am heutigen Tag startet die Doku „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ auf Apple TV+.

Die Dokumentation erkundet jeden Aspekt des Mannes, der zu einer Tennissensation wurde, nachdem er im Alter von nur 17 Jahren die Wimbledon-Meisterschaften gewonnen hatte. Boris Becker gewann 49 Titel, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille. Aber auch sein Privatleben hält die ein oder andere turbulente Geschichte parat.

Die Filmemacher hatten mehr als drei Jahre lang besonderen Zugang zu Becker, bis er im April 2022 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Vermögenswerte und Kredite versteckt hatte, um seine Schulden nicht bezahlen zu müssen. „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ enthält eine Reihe persönlicher Interviews mit Becker, darunter ein exklusives Gespräch mit dem Champion in der Woche seiner Verurteilung, zusammen mit Mitgliedern seiner unmittelbaren Familie und Tennisstars, darunter John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic und Mats Wilander und Michael Stich.

Wir sind gespannt, welche spannenden Informationen die Doku über Boris Becker bereit hält. Sein Leben bietet zumindest viele Ansatzpunkte. Zur Einstimmung, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.