Indien nimmt für Apple eine immer größere Bedeutung ein. Nicht nur die Apple Verkaufszahlen sind zuletzt deutlich gestiegen, auch lässt Apple verstärkt in Indien produzieren. Im laufenden Monat soll zudem der ersten Apple Store in Indien eröffnen. Nun heißt es, dass Apple das iPhone 15 direkt zum Verkaufsstart in Indien produzieren lässt, um unabhängiger von China zu werden.

iPhone 15 solle zum Verkaufsstart auch in Indien gefertigt werden

Apple plant, das iPhone 15 direkt zum Marktstart in Indien zu produzieren und an Kunden zu verschicken, so Bloomberg. Dies wäre eine Premiere. Zwar lässt Apple bereits heute iPhone-Modelle in Indien produzieren, ein komplett neues Modell stammte bis dato zum Verkaufsstart exklusiv aus China.

Gerüchten zufolge werden Gehäuse für das iPhone 15 in Indien von lokalen Lieferanten wie Jabil hergestellt. Der Zulieferer kümmert sich bereits um AirPods Cases und soll zukünftig seine Arbeit auch auf den Apple Pencil auszuweiten. Während Apple das iPhone 15 zum Verkaufsstart in China und Indien fertigen lässt, sollen das iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max weiterhin ausschließlich in China produziert werden.

Für Apple stellt diese Maßnahme wieder einen kleinen Schritt dar, sich stärker zu diversifizieren. Die Gesundheitskrise hat gezeigt, wie gefährlich es sein kann, zu stark auf einen Zulieferer oder ein Land zu setzen. Der Hersteller aus Cupertino arbeitet seit geraumer zeit daran, sich „breiter“ aufzustellen und neben China verstärkt auf weitere Länder zu setzen.