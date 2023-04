Im Herbst dieses Jahres wird mit der Vorstellung der neuen iPhone 15 Modelle gerechnet. Nachdem wir bereits erste Renderings zum iPhone 15 und iPhone 15 Pro zu Gesicht bekommen haben, hat 9to5Mac nun eine detaillierte Render-Vorschau auf das iPhone 15 Pro geschaffen, die auf geleakte CAD-Dateien basiert.

Neues Titan-Design

Die größte Design-Neuerung für das iPhone 15 Pro wird voraussichtlich ein Titanrahmen mit abgerundeten Kanten sein. Die abgerundeten Kanten sind zwar subtil, dürften aber in der Hand ein spürbares Upgrade sein, denn viele Nutzer haben sich über die Kanten des aktuellen iPhones beschwert. Mit dem Umstieg auf das neue Material könnte das iPhone 15 Pro eine matte Oberfläche erhalten, ähnlich wie die Apple Watch Ultra, anstelle des derzeitigen glänzenden Edelstahls.

Apple wird auch in diesem Jahr die Displayränder weiter verkleinern. Die Ränder des iPhone 15 Pro messen laut den bekannten Design-Dokumenten nur 1,55 mm. Wir sehen auch, dass sowohl das vordere als auch das hintere Glas eine subtile Wölbung der Kanten aufweist, die nahtlos in den Titanrahmen des Geräts übergeht.

Aufgrund der schmaleren Ränder und der gleichen Bildschirmgröße wird das iPhone 15 Pro etwas kleiner sein als das iPhone 14 Pro. Das iPhone 15 Pro misst 70,46 mm x 146,47 mm bei einer Dicke von 8,24 mm, während das iPhone 14 Pro mit 71,45 mm x 147,46 mm und einer Dicke von 7,84 mm etwas größer ist.

Weniger ein Design-Element, doch sicherlich mit großer Tragweite, ist der Wechsel von Lightning auf USB-C. Basierend auf durchgesickerten Bildern eines Prototyp-Geräts hat der USB-C-Anschluss eine spezielle Metallumrandung mit einer gerippten Textur, was in den neuen Renderings ebenfalls verarbeitet wird.

„Herausragendes“ Kamera-Upgrade

Neben dem neuen Titanrahmen wird auch die Kamera für eine auffällige Änderung sorgen. So soll der Kamerabuckel nicht nur dicker werden, sondern die Linsen nun deutlich hervorstehen. Die CAD-Daten zeigen, dass sich der Vorsprung der einzelnen Linsen im Vergleich zu den Kameras des iPhone 14 Pro mehr als verdoppelt hat.

Interessant ist in dem Zusammenhang, dass das iPhone 15 Pro Max in den CAD-Dateien einen kleineren Kameraüberstand hat. Das könnte auf eine Periskop-Kamera zurückzuführen sein, die Gerüchten zufolge in diesem Jahr exklusiv im größeren Pro Max-Modell erscheinen soll. Somit könnte das iPhone 15 Pro einen größeren Kamerabuckel als das iPhone 15 Pro Max erhalten.

Lautstärkewippe und neue Stummschalttaste

Die nächste „spürbare“ Änderung betrifft die Lautstärke- und Stummschalttaste. Es verdichten sich die Gerüchte, dass Apple beim iPhone 15 Pro alle physischen Tasten durch Solid-State-Tasten ersetzen wird, einschließlich eines einzigen, neu gestalteten Lautstärkeschalters.

Anstatt sich physisch zu bewegen, sollen die Tasten ein haptisches Feedback mithilfe von zusätzlichen Taptic Engines im Inneren des iPhones liefern, um das Gefühl von Bewegung zu simulieren – ähnlich wie die Home-Taste beim aktuellen iPhone SE oder das Trackpad bei neueren MacBooks. Das bedeutet, dass das iPhone 15 Pro keine beweglichen Teile mehr haben wird.

Neue Farbe

Apple hat die „Pro“-Modelle des iPhone regelmäßig in Sonderfarben angeboten. Das iPhone 12 Pro war in der Farbe Pazifikblau erhältlich, das iPhone 13 Pro in Sierrablau und das iPhone 14 Pro ist in den Sonderfarben Space Schwarz und Dunkellila erhältlich. Nun soll Apple eine neue dunkelrote Farboption planen, die ebenfalls in den Renderings Verwendung findet.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das iPhone 15 Pro ein bedeutendes Upgrade bevorsteht. Mit einem völlig neuen Titanrahmen, USB-C und verbesserter Kamera-Hardware wird es sicherlich beliebt sein. Bis Apple die nächste iPhone-Generation enthüllt, müssen wir uns jedoch noch einige Monate gedulden. Aktuell rechnen wir mit September. Entsprechend handelt es sich bei den vorliegenden Informationen um Gerüchte.