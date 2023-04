Im vergangenen Monat tauchte das Gerücht auf, dass das iPhone 15 Pro Max einen redordverdächtig dünnen Bildschirmrand erhalten wird. Doch nicht nur das Pro-Max-Modell, sondern auch das Pro-Modell soll über einen 1,5mm Rahmen verfügen. Die eingebundenen Foto zeigen, wie dünn der Rahmen im Vergleich zum iPhone 14 Pro ist.

Leaker @UniverseIce behauptete vor wenigen Wochen, dass Apple beim iPhone 15 Pro Max auf einen besonders dünnen Displayrahmen setzen wird. Dieser soll 1,5mm besitzen. Dabei soll das iPhone 15 Pro Max das Xiaomi 13 (1,81mm) sowie das Samsung Galaxy S22 und Galaxy S23 (1,95mm) unterbieten.

Wie es scheint, wird auch das iPhone 15 Pro einen 1,5mm dünnen Rahmen erhalten. Der Leaker veröffentlicht nun mehrere Fotos als Beweis. @UniverseIce zeigt Fotos der Glasabdeckung der iPhone-Modelle: iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Während das iPhone 14 Pro auf einen 2,1mm Displayrand setzt, ist der Unterschied zum iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max deutlich erkennbar.

Why do I want you to believe this is true? Because the evidence comes not only from CAD renderings, but also from physical objects: the glass cover of the iPhone, is part of the phone, not a protective film. So its bezel is equal to the bezel of the phone.

bezel:15=14P>15P pic.twitter.com/FRkLi2b4zR

— Ice universe (@UniverseIce) April 8, 2023