Die Gerüchte, die in den letzten Wochen zum iPhone 15 Pro aufgetaucht sind, sprechen eine identische Sprache. Apple wird die Optik der kommenden Pro-Modelle ein Stück weit überarbeiten und den Pro-Modellen unter anderem ein Titan-Gehäuse, berührungsempfindliche Tasten, USB-C und mehr verpassen.

iPhone 15 Pro Dummy gibt „realistischen Einblick“ auf die neuen Buttons, USB-C und mehr

Auf dem chinesischen TikTok ist ein Dummy des iPhone 15 Pro aufgetaucht, der uns einen „realistischen Einblick“ auf die neuen Buttons, USB-C und mehr verschafft. Das Video bietet keine bahnbrechenden Neuheiten, aber es bietet eine 3D-Ansicht dessen, wie das iPhone 15 Pro wahrscheinlich aussehen wird.

Das Grunddesign wird dem iPhone 14 Pro ähneln, allerdings gibt es auch markanten Unterschiede. So sollen die Kanten abgerundet sein, Apple wird vermutlich auf berührungsempfindliche Tasten, einen Action-Button anstatt Stummschalter sowie USB-C setzen.

Der Dummy dürfte dabei auf den CAD-Renderings basieren, die in den letzten Wochen immer mal wieder aufgetaucht sind. Ob alles zu 100 Prozent maßstabsgetreu zum Original ist, bleibt abzuwarten. Allerdings gehen wir davon aus, dass das iPhone 15 Pro so bzw. in ziemlich ähnlicher Form auf den Markt kommen wird. Welche Modelle einen SIM-Karteneinschub erhalten werden, bleibt allerdings abzuwarten. Seit dem iPhone 14 (Pro) verzichtet Apple in den USA auf eine physische SIM und setzt stattdessen auf eSIM. Für Europa könnte es in diesem Jahr beim iPhone 15 (Pro) soweit sein.

Alle vier kommenden iPhone 15 Modelle werden über USB-C und eine Dynamic Island verfügen. Die Unterschiede zwischen den Pro und Non-Pro-Modellen werden in erster Linie im verbauten A-Chip, im Material und im Kamerasystem liegen.