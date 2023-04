Im Herbst dieses Jahres wird mit der iPhone 15 Familie gerechnet. Bei allen vier Modellen wird Apple ein OLED-Display verbauen. Dieses soll auf den selben Materialien wie bei der iPhone 14 Familie basieren. Darüberhinaus arbeitet Samsung an einer neuen OLED-Technologie, die im kommenden Jahr beim iPhone 16 zum Einsatz kommen soll.

iPhone 16: neue OLED-Technologie beim 2024er Modell

In den vergangenen Jahren setzt Apple vorwiegend auf Samsung als Display-Hauptlieferant für seine mobilen Geräte. Wie es scheint, wird der südkoreanische Hersteller bei den OLED-Displays für die iPhone 15 Familie auf die selben Materialien wie beim iPhone 14 Portfolio setzen.

Der OLED-Materialsatz bezieht sich auf die lichtemittierende Schicht, die gemeinsamen Schichten und Hauptschichten einzelner Pixel, aus denen das OLED-Display besteht. Materialanpassungen sorgen so für unterschiedliche Ergebnisse.

Glaubt man den Quellen von The Elec (via Appleinsider) wird Samsung Display in diesem Jahr einen Materialsatz namens M12 verwenden, den Samsung auch für seine faltbaren Smartphones verwendet hat. M12 wurde zuvor auf den Modellen iPhone 14 Pro und Pro Max verwendet, während das iPhone 14 und Plus einen früheren M11-Materialsatz verwenden.

Ein Materialsatz mit der Bezeichnung M13 soll bei Samsung selbst sowie bei verschiedenen Kunden (Ausnahme: Apple) zum Einsatz kommen. Darüberhinaus arbeitet Samsung bereits an einem Materialsatz mit der Bezeichnung M14. Genau dieser soll im kommenden Jahr beim iPhone 16 zum Einsatz kommen.

Die Tatsache, dass Apple in diesem Jahr auf den M12 Materialsatz setzt, bedeutet nicht, dass es keine Verbesserungen beim OLED-Display geben wird. Weitere zugrunde liegende Technologien dürften optimiert werden, um die Bilddarstellung zu verbessern. Es wird angenommen, dass die Nicht-Pro-Modelle Dünnschichttransistoren (TFT) aus polykristallinem Niedertemperatursilizium (LTPS) verwenden, eine Technologie mit geringem technischen Aufwand. Die Pro-Modelle sollen stattdessen Niedertemperatur-TFT mit polykristallinem Oxid (LTPO) verwenden, eine schwieriger herzustellende Version.

Samsung wird auch in diesem Jahr der Display-Hauptlieferant für die iPhone 15 Familie sein. LG wird ein Teil der Pro-Displays beisteuern, und BOE wird einen Teil der Displays der Non-Pro-Modelle an Apple liefern.