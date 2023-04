Erst gestern meldete sich Display-Analyst Ross Young zu Wort und gab zu verstehen, dass Apple seine Pläne für ein 27 Zoll miniLED Display verworfen hat. Wie es scheint, hat der Hersteller die Pläne jedoch nicht komplett verworfen, sondern den Zeitpunkt für die Markteinführung deutlich nach hintern geschoben.

Analyst Ming Chi Kuo mischt sich in die Diskussion rund um ein externes 27 Zoll miniLED Display von Apple ein. Kuo widerspricht Young dahingehend, dass Apple die Pläne für das Display nicht verworfen hat. Allerdings sollte man nicht kurzfristig mit einer Ankündigung rechnen. Die Massenproduktion ist laut Kuo für Ende 2024 oder Anfang 2025 geplant.

Weiter gibt Kuo zu verstehen, dass das Display alle Funktionen enthalten wird, „die man von einem High-End-Monitor erwarten würde“. Damit dürfte er unter anderem auf die 120Hz ProMotion-Technologie abzielen. Es wird auch eine neue Backplane aus Glasmaterial verwenden, eine Änderung gegenüber dem, was normalerweise in Apples aktueller Produktpalette mit Bildschirmen zu sehen ist.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 11, 2023