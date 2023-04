Nachdem Apple vor wenigen Tagen die Fassade zum ersten Store in Indien – Apple BKC – enthüllt hatte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Store seine Neueröffnung feiern wird. Das „Grand Opening“ findet am 18. April statt. Apple BKC ist allerdings nicht der einzige indische Apple Store, der in diesem Monat seine Neueröffnung feiern wird. Weiter geht es am 20. April mit Apple Saket.

Neue Stores in Indien: Apple BKC eröffnet am 18. April – Apple Saket am 20. April 2023

Apple hat heute bekannt gegeben, dass in Kürze zwei neue Apple Stores in Indien ihre Neueröffnung feiern werden. Die Türen zu Apple BKC in Mumbai werden erstmals am 18. April für Kunden geöffnet. Zwei Tage später findet die Neueröffnung von Apple Saket in Delhi statt.

Bei diesen Stores handelt es sich um die ersten Apple Stores in Indien überhaupt. Die neuen Einzelhandelsstandorte markieren eine bedeutende Expansion in Indien und bietet Anwendern eine noch bessere Möglichkeit, zum Entdecken und Kaufen von Apple-Produkten, Services und mehr.

Zur Feier der ersten Apple Store-Eröffnung in Indien kündigte Apple BKC eine spezielle Today at Apple-Reihe an – „Mumbai Rising“, die vom Eröffnungstag bis zum Sommer läuft. Diese Sessions bringen Besucher, lokale Künstler und Kreative zusammen und bieten praktische Aktivitäten mit Apples Produkten und Diensten, die die lokale Gemeinschaft und Kultur in Mumbai feiern.

Zudem hat Apple heute die Fassade von Apple Saket in Delhi enthüllt und gibt damit einen ersten Blick auf den zweiten Store in Indien. Dieser wurde von den vielen Toren Delhis inspiriert, von denen jedes ein neues Kapitel in der geschichtsträchtigen Vergangenheit der Stadt darstellt.

Begleitend zur Eröffnung bietet der iPhone-Hersteller Wallpaper zur Apple BKC und Apple Saket, sowie spezielle Wiedergabelisten auf Apple Music (hier und dort) an.