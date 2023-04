Ab sofort steht das Firmware-Update 5E133 für die AirPods (2. und 3. Generation), AirPods Pro (1. und 2. Generation) und AirPods Max auf den Apple Servern bereit. Dieses ersetzt das Update auf Version 5B59, welches im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 5E133 für AirPods, AirPods Pro und AirPods Max

Apple hat am gestrigen Abend nicht nur neue Betas für iPhone, iPad, Mac und Co. veröffentlicht, sondern auch seiner AirPods-Familie ein Update verpasst. Ab sofort wartet die Firmware 5E133 auf die AirPods (2. und 3. Generation), AirPods Pro (1. und 2. Generation) und AirPods Max.

Es gibt keine Standardanleitung, wie ihr das Update auf den AirPods anstößen könnt. Für gewöhnlich installiert sich das Update mit der Zeit im Hintergrund, so dass es der Anwender nicht mitbekommt. Hierzu müssen die AirPods bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update in den kommenden Tagen automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Um zu prüfen, ob eure AirPods auf dem neuesten Stand sind, wählt auf dem iPhone -> Einstellungen -> Bluetooth und tippt dann neben dem Namen eurer AirPods auf die Info-Taste (i). Scrollt anschließend nach unten zum Abschnitt „Info“, um die Firmwareversion zu finden.

In den Release-Notes zur Firmware-Version 5E133 spricht Appel von „Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen“.

Apple Stores führen AirPods-Updates für euch durch

Aus dem Apple Support Dokument #HT213317 gehen nicht nur die Release-Notes zu den jeweiligen Firmware-Updates für die AirPods hervor, der Hersteller aus Cupertino bietet neuerdings auch einen neuen Service an. Solltet ihr AirPods besitzen, allerdings kein begleitendes Apple Produkt, um das Firmware-Update durchführen zu können, so verweist Apple ab sofort auf seine Retail Stores und Service Partner. Ihr könnt einen Termin vereinbaren und die AirPods für euch vom Fachpersonal aktualisieren lassen.