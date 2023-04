Das Unternehmen hinter der Fitness-App Strava ist auf Expansionskurs. Erst im Januar wurde bekannt, dass mit der Übernahme von Fatmap 3D-Karten in die hauseigene App integriert werden. Nun steht eine Kooperation mit Spotify an. So können Nutzer ab sofort ihr Spotify-Konto mit Strava verbinden und ihre Lieblingsmusik oder Podcasts direkt in der Fitness-App streamen.

Spotify-Widget für Strava-App

Strava fügt seiner beliebten Fitness-App ein oft gewünschtes Feature hinzu. Anstatt zwischen der Strava-App und Spotify wechseln zu müssen, können Nutzer jetzt über den Trainingsaufzeichnungsbildschirm auf ihre Spotify-Favoriten zugreifen.

Man braucht keinen hoch bezahlten Analysten, um zu erkennen, warum die Partnerschaft zwischen Strava und Spotify wichtig ist. Strava ist eine der beliebtesten Fitness-Apps. Spotify ist der beliebteste Audio-Streaming-Dienst. Millionen von Menschen verlassen sich auf Musik, Podcasts und Hörbücher, um sich von den körperlichen Anstrengungen eines Trainings abzulenken oder um sich motivieren zu lassen.

„Wir wissen, dass die Leute schon lange danach gefragt haben, und endlich haben die Sterne zusammengepasst“, sagt Mateo Ortega, Vice President of Connected Partnerships bei Strava (via the Verge). Auf die Frage nach der Möglichkeit, weitere Plattformen hinzuzufügen, schloss Ortega die Möglichkeit nicht aus. Über Apple Music und andere Dienste verliert Strava in diesem Zusammenhang jedoch kein Wort.

Natürlich konnte man bereits vorher Musik beim Training hören. Aber der Reiz liegt in der Einfachheit. Man muss nur auf die Trainings-Aufnahmetaste tippen und dann das Musiksymbol in der rechten Ecke auswählen. Ist das Spotify-Konto verknüpft, lassen sich über das kleine Widget Wiedergabelisten abspielen.

Das Spotify-Widget kann sowohl von zahlenden als auch von nicht zahlenden Spotify-Nutzern verwendet werden. Kostenlose Spotify-Nutzer können Alben/Wiedergabelisten/Interpreten mischen, können aber keine bestimmten Songs auswählen und hören Werbung. Spotify-Premium-Nutzer können bestimmte Songs in ihren Alben und Wiedergabelisten auswählen, aber Dinge wie Zufallswiedergabe-Einstellungen, das Einreihen bestimmter Songs in die Warteschlange und die Suche können nur in der Spotify-App selbst durchgeführt werden. Weitere Informationen bietet Strava in seinem Support-Bereich.