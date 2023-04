Anker und seine unterschiedlichen Tochtermarken blicken mittlerweile auf ein umfangreiches Portfolio. Genau dieses wird nun noch einmal erweitert. Soundcore hat mit dem Motion X600 einen neuen tragbaren Lautsprecher vorgestellt, der zum Verkaufsstart mit einer Rabatt-Aktion erhältlich ist.

Anker Soundcore Motion X600 ist da

Soundcore bringt mit dem Motion X600 seinen ersten High-Fidelity-Lautsprecher auf den Markt. Das aus Metall gefertigte Schmuckstück liefert ein immersives Spatial-Audio mit starken High-Res-Klängen.

Blicken wir ein wenig näher auf die Details und zunächst auf das Gehäuse. Der hochwertig gefertigte und geschwungene Korpus besteht aus Aluminium. Ein dezenter Handgriff hebt ihn sichtbar vom Markt ab und macht ihn unabhängig davon, ob er in den Farben Polargrau, Auroragrün oder Mondblau erstrahlt, sowohl daheim als auch mobil zu einem edlen Hingucker. Über die beleuchteten und leicht in das Gehäuse eingelassenen Tasten lassen sich alle wichtigen Einstellungen direkt anpassen. Dabei setzt der Hersteller auf 30cm x 8,1cm x 12cm bei einem Gewicht von 1,98kg.

Doch Optik ist das eine und Klang das andere. Der Hersteller setzt auf fünf Audiotreiber – zwei Tieftöner, ein Hochtöner-Doppel und ein Fullrange-Treiber und drei Verstärker sind so positioniert, dass sie einen beeindruckenden Spatial Sound mit ultra-weitem Klangbild erzeugen. Der X600 spielt LDAC-Formate mit bis zu 900 Kilobit pro Sekunde ab und garantiert einen erstklassigen Sound mit dem „Hi-Res Audio Wireless“-Zertifikat. Und das auch in höheren Lautstärke-Gefilden, den 50 Watt an Ausgabeleistung selbst auf kleinstem Raum ermöglichen. Ein auf neun Ebenen individuell einstellbarer Equalizer bietet über die umfangreiche soundcore-App je nach Musik-Genre und Lieblings-Einstellungen ein individuelles, räumlich wirkendes Musikerlebnis.

Verbinden lässt sich der soundcore Motion X600 wahlweise über den neuesten Drahtlos-Standard Bluetooth 5.3 oder klassisch per AUX-Kabeleingang. Dank IPX7-Zertifizierung macht selbst ein Wasserbad dem Lautsprecher nichts aus. So könnt ihr ihn bequem unterwegs nutzen und im Sommer problemlos mit an den See, ins Freibad oder wohin auch immer nehmen.

Preis & Verfügbarkeit

Zum Start könnt ihr euch auf der soundcore-Webseite bis zum 08. Mai für einen Euro gleich einen 50-Euro-Gutschein sichern, der den eigentlichen Verkaufspreis von 199 Euro auf 149 Euro senkt. Ab dem 9. Mai ist der Soundcore Motion X600 dann bei Soundcore, Amazon.de und im Handel erhältlich.

-> Hier geht es direkt zur Motion X600 Rabatt-Aktion