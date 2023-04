Ließ Apple in den letzten Jahren noch verstärkt in China fertigen, so möchte das Unternehmen zukünftig mehr auf andere Länder setzen. Während Apple mit seinen Partnern zuletzt in Indien neue Produktionsstätten aufgebaut hat, gehört auch Thailand zu Apples Plan, unabhängiger zu werden. So ist das Unternehmen laut Nikkei Asia derzeit in Gesprächen mit Zulieferern, um MacBooks in Thailand herzustellen.

MacBooks aus Thailand

Apple hat seine Lieferkette in den letzten Jahren über China hinaus ausgeweitet, wobei ein Teil der Produktion nun in Fabriken in Indien und Vietnam stattfindet. Der Branchenanalyst Ming-Chi Kuo hatte gesagt, dass der Hauptproduktionsstandort außerhalb Chinas für Apples künftige MacBooks Thailand sein könnte, da eine solche Diversifizierung Apple hilft, geopolitische Spannungen abzumildern und Risiken wie US-Zölle auf chinesische Importe zu vermeiden.

Apple befindet sich derzeit in Verhandlungen mit mehreren Zulieferern, die in Thailand MacBooks produzieren könnten. Nach Informationen von Nikkei Asia haben die an den Gesprächen beteiligten Zulieferer bereits Standorte in Thailand für andere Kunden eingerichtet, was die Verhandlungen über die mögliche Montage und Produktion von MacBook-Komponenten im Land erleichtert haben soll.

„Im Grunde genommen hat Apple uns gebeten, nach dem Vorbild anderer Apple-Zulieferer in Vietnam Anlagen für MacBooks zu errichten, aber wir haben die Alternative angeboten, das Produkt in unseren thailändischen Fabriken zu bauen, die immer noch über eine große Fläche verfügen, die für den Kunden reserviert werden kann“, so ein leitender Angestellter eines der Zulieferer gegenüber Nikkei Asia. „Da die MacBook-Montage zuerst in Vietnam beginnt, könnten wir die Komponenten auch von unseren thailändischen Werken aus unterstützen. … Es wird nur zwei bis drei Tage dauern, bis die Logistik und die Zollabfertigung abgeschlossen sind.“

Ein anderer Zulieferer erklärte gegenüber Nikkei Asia, dass er in Thailand neue Fabriken für Apple baut, und dass der Bau einer neuen Fabrik für MacBooks und andere Produkte in diesem Jahr abgeschlossen sein wird. Den Quellen des Unternehmens zufolge produziert Apple seine Apple Watch bereits seit mehr als einem Jahr in Thailand.