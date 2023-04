Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen zukünftig verstärkt auf recycelte Materialien in seinen Produkten setzt. Bis zum Jahr 2025 wird der Hersteller zu 100 Prozent recyceltes Kobalt in allen von Apple entwickelten Batterien verwenden. Darüberhinaus beschleunigt das Unternehmen seine Bemühungen beim Einsatz weiterer recycelten Materialien.

Apple wird bis 2025 zu 100 Prozent recyceltes Kobalt in Batterien verwenden

Am 22. April 2022 wird der Tag der Erde (Earth Day) begangen. Im Vorfeld lanciert Apple verschiedene Umweltschutzthemen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple und globale Zulieferer den Einsatz erneuerbarer Energien auf 13,7 Gigawatt ausweiten, und dass Apple darüberhinaus den „Restore Fund“ zum Abbau von Kohlendioxid ausweitet. Nun hat Apple bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Bemühungen um den Einsatz von recycelten Materialien in seinen Produkten deutlich beschleunigt hat und bis 2025 zu 100 Prozent recyceltes Kobalt in allen von Apple entwickelten Batterien verwenden wird.

„Unser Ziel, eines Tages zu 100 Prozent recycelte und erneuerbare Materialien in unseren Produkten zu verwenden, geht Hand in Hand mit unserem Projekt ‚Apple 2030‘ und unserem Ziel, bis 2030 klimaneutrale Produkte herzustellen“, sagt Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple. „Wir arbeiten mit Nachdruck auf beide Ziele hin und treiben dabei Innovationen in unserer gesamten Branche voran.“

Darüber hinaus werden bis 2025 die Magnete in Apple-Geräten vollständig aus recycelten Seltenen Erden bestehen und alle von Apple entwickelten Leiterplatten werden zu 100 Prozent aus recyceltem Zinn gelötet und zu 100 Prozent mit recyceltem Gold beschichtet.

Welche Fortschritte Apple bis zum Jahr 2025 erzielen möchte, hat der Hersteller in einem neuen Beitrag im Apple Newsroom festgehalten.