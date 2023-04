o2 hat eine befristete Promotion aufgelegt, bei der ihr euch den Tarif o2 my Home XXL für dauerhaft nur 39,99 Euro sichern könnt. Ihr erhaltet bis zu 1GBit/s Surfgeschwindigkeit über das Kabelnetz.

o2 my Home XXL: 1GBit/s im Download für dauerhaft nur 39,99 Euro

Zweifelsfrei setzt sich der Trend nach hohen Internet-Geschwindigkeiten in den deutschen Haushalten fort. Ab sofort und zeitlich befristet buchen Neukunden den o2 my Home XXL mit bis zu 1.000 Mbit/s Surfgeschwindigkeit über Kabel-Technologie für dauerhaft nur 39,99 Euro während der gesamten Vertragslaufzeit.

So erhaltet ihr einen zukunftssicheren Internet-Anschluss mit langfristiger Kostensicherheit zu einem absolut fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch wenn ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 49,99 Euro anfällt, handelt es sich bei dieser Aktion, um einen verdammt heißen Deal, bei der ihr eine Gigabit-Leitung für unter 40 Euro im Monat erhaltet.

Auf alle sonstigen regulären o2 my Home Tarife (DSL, Kabel, Glasfaser, 4G/5G), die im 2. Quartal abgeschlossen werden, gibt es unverändert einen Rabatt in Höhe von 5 Euro auf die monatliche Grundgebühr im ersten Vertragsjahr bzw. dauerhaft für o2 Mobilfunkkunden.

Dank Kombi-Vorteil können Kunden aller o2 my Home Tarife jederzeit Mobilfunktarife zum dauerhaft halben Preis buchen. So lassen sich bei o2 die gesamten Telekommunikations-Bedürfnisse eines Haushalts günstig abdecken. Im Aktionszeitraum ist etwa ein Gigabit-Anschluss auf Kabeltechnologie in Kombination mit einem o2 Mobile Tarif (ab 4 GB plus 1 GB jährlich) ab 51,48 Euro monatlich erhältlich.

-> Hier geht es direkt zum o2 my Home XXL