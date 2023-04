Passend zur weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit in Köln (FIBO) erweitert der führende Hersteller von Fitnessprodukten Nautilus Inc. mit seiner Marke Bowflex seinen digitalen Fitness-Coach, die JRNY-App, um eine bahnbrechende Funktion: “Motion Tracking”. Diese Neuerung ermöglicht direkte Rückmeldungen von Übungsausführungen an den Nutzer.

JRNY-App erhält “Motion Tracking”

Über die JRNY-App haben wir euch in der Vergangenheit bereits da ein oder andere Mal informiert. Bei der App handelt es sich um eine Fitness-Plattform, die ihr mit den Geräten des US-Hometrainings-Spezialisten Nautilus (Bowflex & Schwinn), aber auch mit eurem eigenen Equipment nutzen könnt.

Nun machen die Entwickler auf das neue Funktion “Motion Tracking” aufmerksam. Für diese ist lediglich ein Tablet erforderlich. In den kommenden Wochen erhält die Apple auch ein Update, damit die Bewegungserkennung auch mit dem Smartphone genutzt werden kann.

Motion Tracking basiert auf künstlicher Intelligenz. Die Technologie ermöglicht JRNY-Nutzern das automatische Mitzählen der Wiederholungen und gibt eine Rückmeldung auf die Übungsausführung. Ihr erhaltet ein intelligentes Coaching und Anleitungen, um Übungen adäquat durchzuführen.

Beim Training mit Bowflex SelectTech Hanteln und der JRNY-App mit Motion Tracking erhalten Benutzer ein sprachgestütztes Echtzeit-Feedback, das ihnen sagt, wie sie ihre Bewegung im Moment anpassen müssen. JRNY mit Motion Tracking zählt auch die Wiederholungen, zeichnet das tatsächlich verwendete Gewicht auf und berücksichtigt diese Informationen bei den Empfehlungen für das nächste Training. Damit können sich Nutzer aller Fitnessniveaus und Fähigkeiten in ihrem individuellen Tempo verbessern.

Die Motion-Tracking-Technologie verfolgt mehrere Bewegungsdimensionen, während der Benutzer On-Demand-Workouts unter Anleitung eines Trainers absolviert. Die JRNY-App mit Motion Tracking Workouts ist für die Verwendung mit Bowflex SelectTech 552 und Bowflex SelectTech 1090 Hanteln sowie mit Android- oder iOS-Tablets konzipiert. Der Hersteller plant bereits die Erweiterung auf andere Modelle aus der SelectTech-Serie. Wie eingangs erwähnt wird die Motion Tracking Funktion in Kürze auch auf Android/iOS-Telefonen nutzbar sein.

So funktioniert JRNY mit Motion Tracking

Nach dem Herunterladen der JRNY-App erstellen Nutzer ein Profil und geben an, welche Hanteln sie besitzen. Außerdem geben sie verschiedene Vorlieben für ihr Training an, um eine Ausgangsbasis zu schaffen und zukünftige Trainingsempfehlungen zu personalisieren. Workouts mit Motion Tracking erscheinen in der Programmkategorie “Hanteln” und sind als „adaptiv“ gekennzeichnet. Um die Vorteile des intelligenten Coachings zu nutzen, navigieren die Benutzer zur Programmkategorie Hanteln und suchen bei den “Workouts” nach der Markierung „Adaptives Programm“.

Zu Beginn des Trainings initialisiert der Benutzer die Motion-Tracking-Technologie mit zwei Bewegungen für ein optimales Bewegungstracking. Während des gesamten Trainings verfolgt die App mehr als 15 strategische Punkte, um Ort, Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung zu bestimmen, damit die Bewegung bewertet und die Wiederholungen gezählt werden können.

Die verbleibende Zeit in einem Bewegungsintervall, die Anzahl der absolvierten und verbleibenden Wiederholungen sowie das für das nächste Intervall erforderliche Gewicht werden bequem auf dem Bildschirm angezeigt.

Ein KI-Sprachassistent liefert intelligentes Coaching und reagiert auf Befehle wie z. B. die Aktualisierung des tatsächlich verwendeten Gewichts.

Noch bis 15. Mai 2023 die kostenlose Mitgliedschaft für 1 Jahr sichern

Vor Kurzem hatten wir euch bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, dass ihr euch bis zum 15. Mai 2023 eine kostenlose JRNY-Mitgliedschaft für ein Jahr sichern könnt. Auch nach dem 15. Mai kommen Neu-Mitglieder noch in den Genuss einer kostenlosen 2-monatigen Testphase.

