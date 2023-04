Die Stunden bis zur Premiere von „The Last Thing He Told Me“ (im Deutschen setzt Apple auf den Titel „Beschütze sie“) sind gezählt. Am morgigen Freitag läuft die neue Hysterie-Serie exklusiv auf Apple TV+ an. Vorab gibt es ein An-Inside-Look-Video.

Apple TV+ veröffentlicht „The Last Thing He Told Me – An Inside Look“

In den letzten Wochen haben wir immer mal wieder über die neue Apple Original Serie „The Last Thing He Told Me“ berichtet und euch unter anderem auf den offiziellen Trailer sowie den Clip „The Last Thing He Told Me – Book to Screen“ aufmerksam gemacht. Sollte euch dies noch nicht ausgereicht haben, um einen ersten Eindruck von der Serie zu gewinnen, so steht ab sofort ein neues An-Inside-Look-Video zur Ansicht bereit. Dieser Clip führ euch hinter die Kulissen der Mystery-Serie.

Bei „The Last Thing He Told Me“ handelt es sich um eine fesselnde limitierte Serie, die auf dem gefeierten New York Times Bestseller Nr. 1 von Laura Dave basiert. Die Serie folgt Hannah (gespielt von Jennifer Garner), einer Frau, die eine Beziehung zu ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey (gespielt von Angourie Rice) aufbauen muss, um die Wahrheit über das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes herauszufinden.