In den letzten Jahren hat WhatsApp bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Datenschutz seiner Nutzer zu erhöhen. So sind beispielsweise Nachrichten standardmäßig Ende-zu-Ende verschlüsselt. Nun kündigt der Messenger-Service neue Sicherheitsfunktionen an: Kontoschutz, Geräteverifizierung, Automatische Sicherheitscodes.

WhatsApp kündigt neue Sicherheitsfunktionen an

WhatsApp gibt zu verstehen, dass das Unternehmen permanent daran arbeitet, neue Features zu entwickeln, um euch mehr Datenschutz und mehr Kontrolle über eure Nachrichten zu geben. Nun kündigt ma neue Features an, die man in den kommenden Monaten bereitstellen wird.

Kontoschutz: Wenn ihr euer WhatsApp-Konto auf ein anderes Gerät übertragen möchtet, prüfen WhatsApp eure Identität. Ab sofort werden Benutzer aufgefordert, auf ihrem alten Gerät zu bestätigen, dass sie diesen Schritt als zusätzliche Sicherheitsüberprüfung durchführen möchten. Diese Funktion kann euch warnen, wenn jemand versucht, euer Konto auf ein anderes Gerät zu verschieben.

Geräteverifizierung: Malware für Mobilgeräte ist heute eine der Hauptbedrohungen für die Sicherheit und Privatsphäre der Menschen. Sie macht es möglich, dass euer Telefon ohne eure Erlaubnis ausgenutzt und WhatsApp zum Versenden unerwünschter Nachrichten verwendet werden kann. Um das zu verhindern, hat der Messenger-Dienst jetzt Prüffunktionen integriert. Sie helfen dabei, euer Konto zu authentifizieren, ohne dass ihr etwas tun müsst. Sie schützen euch außerdem besser, wenn euer Gerät gehackt wird. So könnt ihr WhatsApp ohne Unterbrechung weiter nutzen.

Automatische Sicherheitscodes: Besonders sicherheitsbewusste Benutzer konnten auch schon bisher unsere Funktion Sicherheitsnummer verifizieren nutzen. Mit dieser Funktion könnt ihr sicherstellen, dass ihr mit der gewünschten Person chattet. Ihr könnt dies manuell überprüfen, indem ihr auf dem Kontaktinfo-Bildschirm „Verschlüsselung“ auswählt. Um diesen Vorgang noch einfacher und zugänglicher für alle zu gestalten, gibt es jetzt eine neue Sicherheitsfunktion. Sie basiert auf einem Prozess namens „Schlüsseltransparenz“. Ihr könnt damit automatisch überprüfen, ob eure Verbindung sicher ist. Für euch bedeutet das: Ihr könnt durch Klicken auf den Tab „Verschlüsselung“ direkt überprüfen, ob eure persönliche Unterhaltung sicher ist.

Auf der einen Seite kümmert sich WhatsApp um eure Sicherheit, allerdings gibt es auf der anderen Seite zwei Funktionen, die nur ihr aktivieren könnt. Die Rede ist von der Verifizierung in zwei Schritten sowie die Nutzung von Ende-zu-Ende-verschlüsselten Backups. Ihr solltet unbedingt prüfen, ob ihr diese beiden Features aktiviert hat.