Um unabhängiger zu werden, ist Apple in den letzten Jahren dazu übergegangen, einen Teil der Produktion außerhalb von China durchzuführen. Hierbei baut das Unternehmen vor allem in Indien Produktionsstätten auf. Ende letzten Jahres hieß es, dass die iPhone-Produktionskapazitäten in dem Land innerhalb der nächsten zwei Jahren verdreifacht werden. Wie Bloomberg berichtet, ist Apple seinem Zeitplan voraus.

Apples Plan zur Diversifizierung der Lieferkette

Apple hat seine Produktion von iPhones in Indien erhöht. Aus dem Bericht geht hervor, dass das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr iPhones im Wert von über 7 Milliarden Dollar in Indien hergestellt hat, was auf eine deutliche Steigerung der Produktionskapazitäten in dem Land hindeutet. Laut Bloomberg entfallen auf das Land nun fast 7 % der gesamten iPhone-Produktion, im Vergleich zu 1 % im Vorjahr.

Der Schritt von Apple, seine Produktion in Indien zu erhöhen, ist Teil einer umfassenderen Strategie, seine Lieferkette zu diversifizieren und die Abhängigkeit von China zu verringern. Apple versucht zudem, seine Präsenz auf dem indischen Markt auszubauen, wo das Unternehmen mit starker Konkurrenz durch Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und Samsung konfrontiert ist. Apple hat sich bemüht, den Absatz in Indien zu steigern, indem das Unternehmen aktuelle Produkte auf den Markt brachte und attraktive Rabatte anbot.

Apple investiert stark in das Land und plant erstmals die Eröffnung von Einzelhandelsgeschäften in Indien. Die Türen zu Apple BKC in Mumbai werden ab dem 18. April für Kunden geöffnet. Zwei Tage später findet die Neueröffnung von Apple Saket in Delhi statt. Berichten zufolge plant das Unternehmen auch die Errichtung neuer Produktionsstätten in Indien, um seine Produktionskapazitäten in dem Land weiter auszubauen.