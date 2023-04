Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die Neuheiten von Apple TV+. Ab sofort stehen die Serien „Jane“ und „The Last Thing He Told Me“ auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit.

Neue Kinder- und Familienserie „Jane“ is da

Ab sofort steht die neuen Kinder- und Familienserie „Jane“ (im Deutschen setzt Apple auf den Namen „Janes tierische Abenteuer“) auf Apple TV+ bereit.

Ava Louise Murchison („Reacher“) spielt Jane Garcia, eine 9-jährige angehende Umweltschützerin, die sich auf die Suche nach der Rettung gefährdeter Tiere macht. Mit ihrer starken Vorstellungskraft nimmt Jane ihre besten Freunde David, gespielt von Mason Blomberg („Shameless“), und Greybeard, den Schimpansen, mit auf epische Abenteuer, um wilde Tiere auf der ganzen Welt zu schützen. Dabei handelt sie nach dem Motto ihres Idols Dr. Jane Goodall: „Nur wenn wir verstehen, kümmern wir uns darum. Nur wenn es uns wichtig ist, helfen wir. Nur wenn wir helfen, können sie gerettet werden.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer sowie den Clip „Jane — Leona Lewis and Diane Warren on One Step Closer“ eingebundenen. Weitere Clips findet ihr hier.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„The Last Thing He Told Me“ auf Apple TV+ gestartet

Während sich „Jane“ an das jüngere Publikum richtet, ist „The Last Thing He Told Me“ eher eine Erwachsenenserie. Bei „The Last Thing He Told Me“ handelt es sich um eine fesselnde limitierte Serie, die auf dem gefeierten New York Times Bestseller Nr. 1 von Laura Dave basiert. Die Serie folgt Hannah (gespielt von Garner), einer Frau, die eine Beziehung zu ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey (gespielt von Rice) aufbauen muss, um die Wahrheit über das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes herauszufinden.

Der am 4. Mai 2021 von Simon & Schuster als Hardcover veröffentlichte Roman „The Last Thing He Told Me“ wurde sofort zum Bestseller Nr. 1 der New York Times und blieb über ein Jahr auf dieser Bestseller-Liste. Wir sind gespannt, wie erfolgreich die Serie wird. Potential hat sie allemal. Auch hier haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sago Mini Friends – Earth Day Special

Am 22. April wird der „Tag der Erde“ begangen. Im Vorfeld hat Apple nun ein „Sago Mini Friends – Earth Day Special“ auf Apple TV+ veröffentlicht.

In dem Special wird eine alte Lunchbox neues Leben finden, wenn Harvey sie in eine Schatzkiste voller einzigartiger Gegenstände für seine Freunde verwandelt. „Sago Mini Friends“ ist eine entzückende Anspielung auf Dankbarkeit mit Harvey, dem schlappohrigen Hund, und seinen besten Freunden, der Katze Jinja, dem Hasen Jack und dem Vogel Robin. Zusammen mit einer einzigartigen Gruppe von Bewohnern, die so bunt wie ihre eigene skurrile Welt sind, spielen, erkunden, erfinden und feiern die vier Freunde täglich in ihrer fröhlichen Stadt Sagoville. Harvey und all seine Freunde drücken ihre wahre Dankbarkeit für alle großen und kleinen Dinge durch Optimismus, Freundlichkeit, vorschulfreundlichen Humor und unvergessliche Originallieder aus!

„Sago Mini Friends“ bietet auch ein spezielles Earth Day Activity Pack mit lustigen, druckbaren Materialien an, die Ihren nächsten Naturspaziergang in eine Schnitzeljagd verwandeln!