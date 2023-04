In den letzten Monaten verdichteten sich die Gerüchte, dass Apple beim iPhone 15 Pro alle physischen Tasten durch Solid-State-Tasten ersetzen wird, einschließlich eines einzigen, neu gestalteten Lautstärkeschalters. Nachdem vor kurzem bekannt wurde, dass Apple das Solid-State-Konzept nicht umsetzt, berichtet jetzt der Vollzeit-Leaker Unknownz21, dass es auch keine einheitliche Lautstärketaste geben wird. Stattdessen sollen die iPhone 15 Pro Modelle ein traditionelles Zwei-Tasten-Design für das Lautstärkemodul erhalten.

Keine Lautstärkewippe und keine berührungsempfindliche Tasten

Falls Apple tatsächlich die Rückkehr zur Lautstärkewippe geplant hatte, besteht dieser Plan laut Unknownz21 nicht mehr. So will der Leaker erfahren haben, dass Apple nun doch beim alten Zwei-Tasten-Design bleibt. Der Stummschalter soll hingegen weiterhin einem neuen Taster weichen, der womöglich auch als Multifunktionstaste eingesetzt werden kann, ähnlich der Aktionstaste der Apple Watch Ultra.

Während zu diesem Zeitpunkt eine Planänderung der Anzahl der Lautstärketasten schon ungewöhnlich ist, so überraschte in den letzten Tagen das Gerücht, dass Apple auch das Solid-State-Tasten-Konzept aufgegeben hat. Wie der Analyst Ming-Chi Kuo zu dem Thema erklärte, sei die Änderung auf „ungelöste technische Probleme“ zurückzuführen. Damit würde Apple vorerst beim „traditionellen physischen Tastendesign“ verbleiben, so Kuo. Der Analyst sagte zuvor, dass die iPhone 15 Pro Modelle mit zusätzlichen Taptic Engines ausgestattet sein werden, die ein haptisches Feedback liefern, um das Gefühl des Tastendrucks zu simulieren, ohne dass sich die Tasten physisch bewegen – ähnlich wie die Home-Taste beim aktuellen iPhone SE oder das Trackpad bei neueren MacBooks. Laut den jüngsten Aussagen wird ein solches Konzept frühestens beim iPhone 16 umgesetzt.

Auch Analyst Jeff Pu spricht mittlerweile davon, dass Apple beim iPhone 15 Pro von den berührungsempfindlichen Tasten abgerückt ist. Die Umgestaltung der Seitentasten wurde zuerst aufgegriffen, als Renderings gezeigt haben, dass Apple den Unterbau der Lautstärketasten verändert hat. Bereits das erste iPhone verfügte über eine einheitliche Lautstärkewippe. Das Tastendesign wurde auch beim iPhone 3G und iPhone 3GS beibehalten. Beim iPhone 4 wurde die Wippe durch zwei kreisförmige Tasten ersetzt, die schließlich beim iPhone 6 durch längere, separate pillenförmige Tasten ersetzt wurden. Variationen der Pillenform wurden bis zum iPhone 14 verwendet.