Apple hatte Ende letzten Jahres für die USA eine Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Goldman Sachs für eine neue Apple Card-Funktion angekündigt. Das Unternehmen erklärte, dass Nutzer der Apple Card ihre Daily Cash Prämien (Apples Cashback) automatisch auf ein „hochverzinsliches“ Sparkonto von Goldman Sachs einzahlen lassen können. Nutzer werden dabei in der Lage sein, den Stand dieses Sparkontos direkt in der Wallet-App zu verfolgen. Es fallen keine Gebühren, Mindesteinzahlungen oder Mindestguthaben an. Jetzt hat der Twitter-Nutzer @aaronp613 den möglichen US-Start des neuen Service entdeckt: Montag, der 17. April.

Apple kündigte das neue Sparkonto erstmals im Oktober an und sagte, es würde in den kommenden Monaten verfügbar sein. Es ist wahrscheinlich, dass es bei „Apple Card Savings“ zu Verzögerungen gekommen ist, da die Funktion ursprünglich in den Anmerkungen zum iOS 16.1 Release Candidate aufgeführt war, aber schließlich nicht mit diesem Update eingeführt wurde und sechs Monate nach der Ankündigung immer noch nicht verfügbar ist.

Wie @aaronp613 auf Twitter berichtet, deutet ein „Backend“-Code auf Apples Servern darauf hin, dass das Unternehmen die Einführung der neuen Funktion für den 17. April geplant hat. Zuletzt deutete ein ähnlicher Code auf die Einführung von Apple Pay Later hin, bevor diese Funktion in einer Vorabversion eingeführt wurde.

After re-examining the backend code, it seems like Apple Card Savings Accounts may go live on April 17

Additionally, it seems like the customized Chinese Apple Pay transit cards may go live on April 18 https://t.co/ljJxjqaIFy

— Aaron (@aaronp613) April 13, 2023