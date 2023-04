Im März gab es erste Hinweise auf eine neue Multiview-Funktion für das Apple TV. Mit der aktuellen Beta-Version von tvOS 16.5 kann jetzt der Multiview-Stream für Sportereignisse erstmals getestet werden. 9to5Mac hat eine Runde mit der neuen Funktion gedreht und zeigt die Beta in einem Video.

Multiview-Funktion für Apple TV 4K

Multiview ermöglicht es Nutzern, bis zu vier Streams gleichzeitig zu sehen. Die Funktion ist verfügbar, wenn mehrere Sportarten gleichzeitig live auf dem Apple TV-Dienst übertragen werden – im Moment bedeutet das MLB Friday Night Baseball und Major League Soccer. Es wird gemunkelt, dass Apple in Gesprächen ist, um die Rechte an weiteren Sport-Streaming-Paketen zu erwerben. Laut 9to5Mac sind im MLS Season Pass derzeit etwa sechs Spiele pro Wochenende mit sich überschneidenden Anfangszeiten vorgesehen.

Um den Multiview-Modus zu aktivieren, startet man einen Sport-Stream im normalen Vollbild-Player. Wenn der Multiview-Modus verfügbar ist, erscheint ein Rastersymbol in der Symbolleiste über dem Scrubber. Wenn man auf dieses neue Symbol klickt, wird das Video in ein kleineres schwebendes Fenster minimiert. Darunter zeigt die Benutzeroberfläche eine Reihe von anderen Spielen an, die derzeit live zu sehen sind. Sobald man eines dieser Spiele auswählt, wird es dem Multiview-Raster hinzugefügt. Man sieht die Live-Videos beider Spiele gleichzeitig, hört aber nur die Tonspur von dem primären Stream, den man über die Siri Remote wechseln kann.

In der Praxis funktioniert das Ganze sichtlich gut, mit flüssigen Animationen und einer intuitiven Bedienung. Die einzige Hürde stellen die verfügbaren Spiele dar. So fehlt es noch an genügend Sportübertragungen, damit man regelmäßig von der Funktion Gebrauch machen kann. Doch wenn Apple erst einmal weitere Verträge mit Sportligen abgeschlossen hat, wird sich die Funktion auszahlen.