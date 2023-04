Die Spekulationen über die Tasten des iPhone 15 Pro reißen nicht ab. Die neuesten Gerüchte besagen, dass die Stummschalttaste durch eine Aktionstaste ersetzt wird und dass es Änderungen beim Ausschalten des Smartphones geben wird.

Die Aktionstaste

Leaks und Gerüchte haben in den letzten Monaten die Idee vorangetrieben, dass Apple die Tasten der iPhone 15 Pro Modelle durch Solid-State-Versionen ersetzen wird, einschließlich einer angeblichen einheitlichen Lautstärketaste und einem Ersatz des Stummschalters durch eine neue Taste.

Seit letzter Woche ist zumindest das Gerücht rund um die Lautstärkewippe Geschichte. So melden mehrere Quellen, dass Apple die Idee vorerst wieder in die Schublade gelegt hat. Der neue Stummschalter soll es in Form einer anpassbaren Aktionstaste jedoch weiterhin geben, so auch der Leaker @analyst941.

Die Aktionstaste kennen wir bereits von der Apple Watch Ultra. Der wichtigste Nutzen der Taste ist die Fähigkeit, verschiedene Funktionen auszuführen. Diese können zuvor vom Nutzer festgelegt werden. Der Taste können Funktionen auf Systemebene zugewiesen werden, wie das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe, das Markieren eines Kompass-Wegpunkts oder das Starten der Stoppuhr. Darüber hinaus können Nutzer die aktuelle Funktion anhalten, indem sie die Aktions- und Seitentaste gleichzeitig drücken.

Apples Entscheidung, der Apple Watch Ultra mit der Aktionstaste ein weiteres physisches Steuerelement hinzuzufügen, ermöglicht nicht nur den schnellen Zugriff auf eine Reihe von Funktionen, die vom System bereitgestellt werden. Entwickler von Drittanbieter-Apps können auch wichtige App-Funktionen über den Tastendruck zur Verfügung stellen.

Funktionen der Aktionstaste beim iPhone 15 Pro

Wie Apple die Aktionstaste beim iPhone 15 Pro einsetzen wird, bleibt vorerst offen. Doch @analyst941 behauptet, dass die neue Taste die Lautstärketaste zum Aufnehmen von Fotos in der Kamera-App ersetzen wird. Dabei soll die Kraftempfindlichkeit ermöglichen, dass sich durch ein leichtes Drücken die Kamera fokussiert und ein festes Drücken das Foto auslöst. Ein festes/langes Drücken startet eine Videoaufnahme.

An diesem Punkt ist es wichtig, die zweite Behauptung über die Force-Touch-Funktionen mit Vorsicht zu genießen. Mehrere andere Quellen haben angedeutet, dass Apple technische Probleme mit den kapazitiven Tasten der iPhone 15 Pro-Modelle hatte und diese nun auf eine spätere Version des iPhone verschieben wird. @analyst941 bestreitet diese Behauptung und glaubt, dass die Tasten beim iPhone 15 Pro doch kommen werden.

Zudem gibt der Leaker an, dass die übliche Kombination aus Lautstärkeregler und Einschalttaste, die zum Ausschalten des iPhone oder für einen „erzwungenen Neustart“ verwendet wird, stattdessen auf die Aktions- und Einschalttaste umgestellt wird.