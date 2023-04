Laut einem Bericht von The Elec aus Korea wird Apple von einer neuen Verfahrenstechnik zum Ätzen von OLED-Panels profitieren, die von LG entwickelt wird. Diese Technologie soll schlankere Geräte ermöglichen und die Produktionskosten senken.

Hybrid-OLED-Technologie für das iPad

LG wird angeblich eine neue Hybrid-Technologie einsetzen, die starre OLED-Glas-Substrate mit einer flexiblen OLED-Dünnfilmverkapselung (TFE) einsetzen wird. Dadurch können dünnere Panels als bei herkömmlichen starren OLED-Panels hergestellt werden. Außerdem entfallen bei dieser Methode die Kosten für eine Hintergrundbeleuchtungsschicht.

Konventionelle starre OLED-Panels verwenden üblicherweise zwei Glas-Substrate, während bei Hybrid-OLED-Panels das obere Glas-Substrat durch TFE ersetzt wird. Das Panel wird dadurch dünner, während das verbleibende untere Glas-Substrat von 0,5 mm auf 0,2 mm geätzt wird. Das daraus resultierende „ultradünne Glas“ ist jedoch anfälliger für Brüche, wenn es zum nächsten Prozess in der Produktionslinie transportiert wird. Deshalb arbeitet LG an einem gleichzeitigen Ätz- und Schneideprozess, um das Risiko zu minimieren.

Die Hybrid-OLED-Technologie wurde erstmals in einem Bericht von The Elec im September 2022 erwähnt, in dem es hieß, dass Apple die Technologie bis 2024 in iPads einsetzen könnte. Der heutige Bericht deutet darauf hin, dass LG die neue Technologie vorerst nur in seiner Gen 8 OLED-Linie einsetzen wird, während seine aktuelle Gen 6 OLED-Linie noch bis ins nächste Jahr hinein für die Produktion von iPad-Modellen verwendet wird.

Samsung hat angeblich bereits früher als LG mit der Entwicklung der Hybrid-Technologie begonnen und wird sie sofort für die OLED-iPad-Panels einsetzen, die auf seiner Gen-6-OLED-Linie hergestellt werden. Welche iPad-Modelle von dieser Technologie als Erstes profitieren werden, ist jedoch nicht bekannt. Dem Display-Industrieberater Ross Young zufolge plant Apple die Einführung seiner ersten iPad Pro-Modelle mit 11 und 12,9 Zoll OLED-Displays im Jahr 2024.