EcoFlow hat ein neues Solarsystem namens PowerStream vorgestellt, das aus einem Balkonkraftwerk und einem Akku besteht. Die Kombination aus Solarpanel sowie Powerstation soll eine einfache und kostengünstige Lösung sein, um erneuerbare Energie im eigenen Haushalt und unterwegs zu nutzen. Ein ähnliches Produkte wurde kürzlich mit Zendure SolarFlow ebenfalls angekündigt.

EcoFlow PowerStream kommt im Mai

Die PowerStream-Anlage ist besonders interessant für Bewohner von Mietwohnungen oder Eigentümer von kleinen Häusern ohne Platz für größere Solarsysteme. Das Balkonkraftwerk besteht aus Solarmodulen, die einfach auf dem Balkon oder der Terrasse installiert werden können. Der erzeugte Strom wird in einem Akku gespeichert, der in der Wohnung aufgestellt werden kann.

Viele Informationen gibt es derzeit noch nicht zum PowerStream Solarsystem von EcoFlow, das am 31. Mai auf den Markt kommen soll. Ohne konkret zu werden, gibt der Hersteller an, dass das Balkonkraftwerk mit der EcoFlow-App und dem Smart Plug den Stromverbrauch in Echtzeit verwaltet und optimiert werden kann. Es weist zudem die Solarenergie einer Powerstation und den Stromkreisen im Haus zu. Der erzeugte Strom steht laut dem Hersteller nicht nur tagsüber, sondern auch nachts zur Verfügung. Bei Bedarf kann man die tragbare Powerstation herausziehen und auch mobil nutzen.

EcoFlow ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und hat bereits eine Vielzahl von Stromspeichern und mobilen Solarsystemen auf den Markt gebracht. Da die PowerStream-Anlage bereits am 31. Mai auf den Markt kommen soll, ist damit zu rechnen, dass der Hersteller bald detailliertere Informationen veröffentlicht.