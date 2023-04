Anker und Oceana haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Partnerschaft stellt Anker den Forschern von Oceana seine vielfach ausgezeichneten Ladegeräte, leistungsstarken PowerHouses und mobilen Solarmodule zur Verfügung. Diese kommen bei Forschungsexpeditionen zum Einsatz und ermöglichen der renommierten Organisation, auch an abgelegenen Orten in Verbindung zu bleiben und mit Energie versorgt zu werden. Außerdem spendet Anker Geld an Oceana zur Unterstützung ihrer politischen Kampagnen. Im Hinblick auf den Earth Day 2023, der am 22. April begangen wird, hat Anker zudem eine Rabatt-Aktion gestartet.

Anker Rabatt-Aktion zum Earth Day (Anker Solix, PowerHouses und Solarpanele)

Zur Feier dieses besonderen Tages in der Geschichte des Unternehmens, profitieren KundInnen bis zum 30. April mit lukrativen Angeboten (auch auf Amazon) für Produkte, die bei dem Vorhaben individuell mithelfen. Als Extra bekommen KaufinteressentInnen je nach Bestellwert bis zu 200 Euro als Geschenkkarte dazu: