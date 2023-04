Apple BKC feiert heute seine Neueröffnung. Bei Apple BKC handelt es sich um den ersten Apple Store in Indien. Bereits zwei Tage später wird mit Apple Saket der zweite Apple Store in Indien eröffnen.

Apple BKC feiert heute Neueröffnung

Vor wenigen Tagen hatte Apple die Eröffnung von Apple BKC bekannt gegeben. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und der erste Apple Store in Indien begrüßt erstmals Kunden. Apple BKC und Apple Saket markieren eine bedeutende Expansion in Indien, die großartige neue Möglichkeiten zum Stöbern, Entdecken und Kaufen von Apple Produkten.

Zur Feier der Eröffnung des ersten Apple Store in Indien hat Apple BKC die spezielle Today at Apple-Reihe „Mumbai Rising“ angekündigt, die ab sofort bis zum Sommer läuft. Diese Sessions bringen Besucher, lokale Künstler und Kreative zusammen und bieten praktische Aktivitäten mit Apple Produkten und Services, die die lokale Community und Kultur in Mumbai feiern.

Zu den Sitzungen in der Reihe „Mumbai Rising“ gehören

Music Lab : Deep Listening in Urban Spaces mit Sandunes

: Deep Listening in Urban Spaces mit Sandunes Fotolabor : Porträts des Widerstands mit Prarthna Singh

: Porträts des Widerstands mit Prarthna Singh Design Lab : Jedes Poster erzählt eine Geschichte mit Boomranng Studio

: Jedes Poster erzählt eine Geschichte mit Boomranng Studio Art Lab: Hommage an Mumbai zeichnen mit Kohla

Um euch einen Einblick von Apple BKC zu geben, haben wir euch ein paar Fotos des Stores eingebunden.